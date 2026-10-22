La Bourse de Paris plombée par la hausse du pétrole et des taux d'emprunt, Hermès plonge

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris est dans le rouge jeudi, plombée par une nouvelle hausse des prix du pétrole et du taux d'emprunt de la France au-delà des 5 %, tandis que le secteur du luxe souffre de la chute d'Hermès après ses résultats.

Vers 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,16 % à 7.827,92 points, un recul de 94,63 points. La veille, il avait pris 1,06 %.

Les marchés européens font face à "un vent contraire supplémentaire avec la poursuite de la hausse des prix de l’énergie", selon Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Le taux d'emprunt français flambe à 5,08 %

Ce mouvement "entretient les craintes d'une hausse de l'inflation chez les investisseurs", ce qui provoque une nouvelle progression de la plupart des taux d'emprunt en Europe, explique Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Le rendement de la dette française à dix ans continue sa course en avant au-dessus du seuil symbolique des 5 %, dépassé mercredi pour la première fois depuis 2002, sur fond d'incertitudes politiques et budgétaires croissantes.

Il atteignait 5,08 % à 10H00, contre 5,01 % mercredi soir.

L'écart (spread) avec le taux allemand, considéré comme une mesure de la méfiance des investisseurs envers la dette française, continuait de grimper, à 1,69 point, un niveau inédit depuis 2011, en pleine crise des dettes souveraines en zone euro.

Les investisseurs doutent depuis plusieurs semaines de la situation budgétaire française, avec une dette et un déficit publics parmi les plus hauts d'Europe, sur fond de débat politique tendu autour du projet de budget 2027 et d'incertitudes liées à l'élection présidentielle.

STMicroelectronics (-3,51 % à 40,54 euros) faisait par ailleurs les frais d'un mouvement de défiance mondiale envers les valeurs liées à l'intelligence artificielle, dans la foulée des résultats de Meta.

Hermès dégringole

Le titre du groupe de luxe français Hermès a perdu plus de 8 % dans les premiers échanges, après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre sous les attentes des analystes, particulièrement sur le marché chinois.

Vers 10H00, il modérait sa perte, reculant de 5,23 % à 1.285,50 euros.

La marque, connue pour ses carrés de soie et ses sacs en cuir, a vu ses ventes atteindre environ 4,1 milliards d'euros sur cette période, soit une progression de 5,5 % sur un an, dopées par sa division sellerie-maroquinerie.

Et alors que le marché regarde particulièrement l'évolution des ventes en Chine, pays longtemps très porteur pour le luxe mais au ralenti depuis deux ans, Hermès y a fait état d'un repli au troisième trimestre.

Tout le secteur du luxe pâtissait de cette publication, à l'image de LVMH (-1,04 % à 384,65 euros) et Kering (-1,80 % à 212,35 euros).

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