Dassault Systèmes : brusque décrochage; surveiller les 20,9 EUR

Les vendeurs reprennent brutalement la main, Dassault Systèmes subit un décrochage de -6% vers 21 EUR : il faut surveiller le palier des 20,9 EUR, récent support du 13 août.

Le prochain objectif devient la MM200 en transit vers 20,40 EUR puis le palier des 20 EUR qui sera bientôt renforcé par la MM100 qui progresse vers 20,75 EUR.