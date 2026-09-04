 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dassault Systèmes : brusque décrochage; surveiller les 20,9 EUR
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 16:52
Ajouter Boursorama à vos sources

Les vendeurs reprennent brutalement la main, Dassault Systèmes subit un décrochage de -6% vers 21 EUR : il faut surveiller le palier des 20,9 EUR, récent support du 13 août.

Le prochain objectif devient la MM200 en transit vers 20,40 EUR puis le palier des 20 EUR qui sera bientôt renforcé par la MM100 qui progresse vers 20,75 EUR.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
21,0200 EUR Euronext Paris -6,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0771 +0,52%
CAC 40
8 278,77 -0,09%
HAFFNER ENERGY
0,592 +11,28%
Pétrole Brent
95,45 -0,49%
2CRSI
28,76 +4,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank