L1: en quête d'un premier succès mais trop friable, le PSG chute contre Monaco, seul leader

La déception des joueurs du PSG après leur défaite à domicile face à Monaco, le 4 septembre 2026 au Parc des Princes ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Toujours en quête d'un premier succès en Ligue 1, le PSG reste trop friable défensivement en ce début de saison et s'est incliné vendredi contre l'AS Monaco (2-1), seul leader du championnat.

Pour leur premier match de la saison au Parc des Princes, sur une nouvelle pelouse (remplaçant le gazon dégradé qui avait empêché de recevoir Rennes il y a deux semaines), les Parisiens avaient à coeur de ne pas gâcher la soirée, lancée par la présentation des recrues (Torres, Digne, Akliouche, Godts) et par l'annonce surprise des prolongations de Luis Enrique (2030), Fabien Ruiz (2028), Willian Pacho, Joao Neves, Lucas Beraldo et Senny Mayulu (2031).

Mais le champion de France, encore en rodage athlétiquement et défensivement, n'a toujours pas gagné cette saison en championnat (deux nuls 2-2 contre Rennes et Lille).

Pire, malgré plus de 20 occasions, Paris s'est incliné (2-1) vendredi soir face à l'ASM, efficace en marquant deux buts sur deux tentatives et porté par son gardien Lukas Hradecky.

Pour le double champion d'Europe, favori pour remporter un 15e sacre national, les doutes vont commencer à s'installer dans les têtes s'ils ne redressent pas rapidement la barre. Désormais Paris compte 7 points de retard derrière Monaco.

"C'est une motivation incroyable pour les joueurs, l'équipe et le club. Si vous voulez parier qui va être champion, on peut parier mais je ne dis rien... On va chercher à rectifier cela le plus vite possible" a assuré vendredi soir Luis Enrique, "pas inquiet" et affirmant que son équipe "méritait" de l'emporter.

La mission s'annonçait ardue car l'ASM connaît la recette: c'est le seul club à avoir battu le PSG à la phase aller et retour en L1 la saison dernière et c'est surtout l'équipe la plus en forme sur les deux premières journées (deux succès).

Deux buts encaissés par match

Stanis Idumbo (de dos), auteur du but de la victoire pour Monaco face au PSG, félicité par ses coéquipiers, le 4 septembre 2026 au Parc des Princes ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

A cinq jours de retrouver la Ligue des champions, avec une première rencontre largement à sa portée face au Slovan Bratislava, Luis Enrique avait pourtant aligné de nombreux cadres hormis Ousmane Dembélé (qui a commencé sur le banc) et Nuno Mendes (suspendu).

En revanche, l'Espagnol n'a pas convoqué le latéral gauche Lucas Digne dans le groupe pour raison "sportive", alors qu'il ne peut appeler que 20 joueurs (sur un groupe de 21), préférant aligner une nouvelle fois le milieu Warren Zaïre-Emery à ce poste.

"Il n'y a pas de sujet. Lucas, je le connais très bien, il n'y a rien de spécial", a indiqué le coach.

Et même si Paris a retrouvé de la fluidité dans le jeu, dans le pressing et dans les mouvements offensifs, il reste beaucoup trop fébrile défensivement pour faire peur. Lors de ses trois premiers matches, le PSG a encaissé deux buts à chaque fois.

Rapidement, Paris a été dangereux avec cinq frappes dans le premier quart d'heure dont des tentatives de Désiré Doué (8e, 12e) bien stoppées par le gardien monégasque Lukas Hradecky, qui a fait une nouvelle parade devant Khvicha Kvaratskhelia (35e).

Puis sur un centre de "Kvara", Marquinhos a ouvert le score du torse (1-0, 31e).

Alors qu'ils semblaient dominer et gérer (barre transversale trouvée par Akliouche, 48e), les Parisiens ont encaissé deux buts trop facilement. D'abord Flavio Nazinho, seul dans la surface, a égalisé de la tête dans le dos de Joao Neves (1-1, 58e). Puis, Stanis Idumbo a douché le Parc des Princes en trompant Matvei Safonov après une superbe percée du capitaine Denis Zakaria (2-1, 72e).

Rentré en fin de match, Ousmane Dembélé a été tout proche d'égaliser d'une sublime frappe, stoppée du bout des doigts par le portier monégasque (90+4), après que Ferran Torres a vu son but refusé (84e) à cause d'une position de hors-jeu de Dembélé.

Avec ce succès, Monaco est le seul leader du championnat et Paris, qui fait peur à l'Europe au printemps, est une simple équipe du milieu de tableau, reléguée à sept points. Mercredi soir en Ligue des champions, il sera temps de disperser les doutes.