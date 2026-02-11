 Aller au contenu principal
Dassault Systèmes améliore sa marge opérationnelle au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 07:44

Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS de 0,40 euro au titre de son 4e trimestre 2025, en progression de 9% à taux de change constants (TCC), pour une marge opérationnelle non-IFRS qui s'est améliorée de 90 points de base à 37%.

Toujours à TCC, le chiffre d'affaires total de l'éditeur de logiciels d'entreprise a augmenté de 1% à 1,68 milliard d'euros (MdEUR), "sur une base de comparaison élevée, dans le bas de la fourchette des objectifs".

Plus spécifiquement, son chiffre d'affaires logiciel est resté stable à 1,52 MdEUR, comprenant 76% de revenus récurrents, une proportion en hausse de 1 point sur un an, mais son chiffre d'affaires prestations de services s'est accru de 11%.

Sur l'ensemble de 2025, le groupe affiche ainsi un BNPA non-IFRS de 1,31 euro, en progression de 7% à TCC, pour une marge opérationnelle non-IFRS améliorée de 40 points de base à 32% et un chiffre d'affaires total en croissance de 4% à 6,24 MdsEUR.

Pour 2026, Dassault Systèmes indique viser, toujours en données non-IFRS, une croissance du chiffre d'affaires total de 3 à 5% à TCC, une marge opérationnelle comprise entre 32,2 et 32,6%, ainsi qu'un BNPA entre 1,30 et 1,34 euro.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
22,4400 EUR Euronext Paris 0,00%
