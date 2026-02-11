ABN Amro: Le bénéfice net déçoit au 4e trimestre

Le logo d'ABN AMRO au siège d'Amsterdam

ABN Amro a ‌fait état mercredi d'une hausse de 3% en glissement ​annuel de son bénéfice net au quatrième trimestre, en-dessous des attentes, les charges de dépréciation et les impôts sur ​le revenu ayant pesé sur ses performances.

La banque néerlandaise affiche un bénéfice ​trimestriel, incluant les coupons versés ⁠sur les titres AT1, de 410 millions d'euros ‌tandis que les analystes interrogés par le groupe tablaient en moyenne sur 466 millions d'euros.

ABN ​Amro a également ‌déclaré qu'elle distribuerait 500 millions d'euros supplémentaires ⁠à ses actionnaires via un programme de rachat d'actions et un dividende.

Le rachat de 250 millions d'euros est ⁠le premier annoncé ‌en 2026, la banque prévoyant de restituer ⁠jusqu'à 100% du capital généré jusqu'en 2028 aux actionnaires.

Les ‌analystes s'attendent à ce qu'ABN Amro redistribue ⁠près d'un milliard d'euros via des distributions supplémentaires ⁠au cours ‌de l'exercice fiscal.

Le produit net d'intérêt, qui mesure les revenus ​des prêts moins les ‌coûts des dépôts, est resté pratiquement inchangé au cours de l'année et ​s'est établi à 1,67 milliard d'euros, grâce aux bons résultats de la trésorerie.

Les revenus provenant des ⁠commissions ont augmenté de 14% pour atteindre 572 millions d'euros, la banque continuant à diversifier ses sources de revenus afin de compenser la stagnation des résultats liés aux intérêts.

(Rédigé par Mateusz Rabiega ; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)