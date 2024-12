Dassault Systèmes: 3DEXPERIENCE choisi par Red Eléctrica information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce qu'à l'issue d'un appel d'offres, Red Eléctrica a choisi sa plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud pour prendre en charge les processus de gestion des informations relatives aux actifs techniques du réseau électrique espagnol.



Sa solution 'Integrated Built Environment' va ainsi connecter plus de 1.500 parties prenantes via un jumeau virtuel pour visualiser l'écosystème des actifs électriques, depuis les lignes de transmission jusqu'aux équipements détaillés des sous-stations.



'La collaboration sur le cloud et un environnement de données commun contribueront à l'efficacité et à l'innovation afin de constituer un réseau résilient intégrant des sources d'énergies renouvelables', ajoute l'éditeur de logiciels d'entreprise.





