Eli Lilly progresse après avoir annoncé son intention de construire une usine néerlandaise d'une valeur de 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N sont en hausse de 2,7 % à 886,07 $ après que le fabricant de médicaments ait annoncé son intention de construire une usine de fabrication de 3 milliards de dollars aux Pays-Bas afin d'augmenter la capacité de production de sa pilule amaigrissante, entre autres médicaments

** LLY a atteint son plus haut niveau depuis le 30 avril et est en passe de connaître sa troisième séance de hausse consécutive ** LLY a déclaré que la nouvelle usine produira sa pilule amaigrissante, l'orforglipron, et d'autres médicaments oraux, et créera 500 emplois qualifiés dans la fabrication et environ 1 500 emplois dans la construction, les travaux devant commencer l'année prochaine ** La semaine dernière, LLY a déclaré que l'orforglipron répondait à la plupart des critères pour le nouveau bon de priorité national de la Food and Drug Administration des États-Unis, ce qui pourrait raccourcir l'examen des médicaments d'environ 10 à 12 mois à un ou deux mois

** LLY est en hausse de 14,7 % depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 de la santé .SPXHC , qui a augmenté d'environ 4 % au cours de la même période

