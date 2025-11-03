Kimberly-Clark rachète Kenvue pour plus de 40 milliards de dollars malgré la controverse sur le Tylenol

Le logo de Kimberly-Clark

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a annoncé lundi l'acquisition pour plus de 40 milliards de dollars (34,30 milliards d'euros) du fabricant de pansements Kenvue, confronté à des poursuites judiciaires liées à son antalgique Tylenol (paracétamol) ainsi qu'à des critiques de la Maison blanche et à une demande fluctuante.

L'opération, qui devrait être finalisée au deuxième semestre 2026, sera la plus importante opération de rachat jamais réalisée dans le secteur des biens de consommation aux États-Unis.

Le rachat donnera à Kimberly-Clark accès au vaste portefeuille de marques de Kenvue, du bain de bouche Listerine aux pansements Band-Aid et aux gammes de soins pour la peau Aveeno et Neutrogena. Le nouvel ensemble devrait générer un chiffre d’affaires annuel combiné d’environ 32 milliards de dollars.

A la Bourse de New York, le titre Kimberly-Clark chutait de 13% alors que l'action Kenvue grimpait de plus de 15%.

L'offre de Kimberly-Clark représente une prime de 46% pour Kenvue, ancienne filiale de Johnson & Johnson, secouée cette année par le départ de son directeur général et des litiges liés au Tylenol et aux produits de talc pour bébés.

Fin septembre, le président américain Donald Trump a évoqué l'existence d'un lien entre l'utilisation du Tylenol et le développement de l'autisme pendant la grossesse, une affirmation que de nombreux médecins contestent.

Dans ce contexte, analystes et investisseurs ont jugé le calendrier du rachat surprenant, compte tenu de la faiblesse persistante de la consommation et des risques de litige.

"La plupart des investisseurs s'attendaient à ce que Kenvue vende certaines marques, et non l'ensemble de l'entreprise, compte tenu des risques liés au Tylenol et au talc", a déclaré James Harlow, chez Novare Capital Management.

"Mais Kimberly-Clark a probablement vu une valeur à long terme dans un portefeuille de marques fortes se négociant à une forte décote".

(Rédigé par Juveria Tabassum et Sriparna Roy ; avec la contribution de Savyata Mishra ; Version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)