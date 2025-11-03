Les Bourses européennes terminent divisées, dans une séance d'attente

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé divisées et sans grand entrain, dans une séance de transition avant des résultats d'entreprises attendus plus tard dans la semaine.

La Bourse de Paris a terminé en timide baisse (-0,14%) tout comme Londres (-0,16%) quand Francfort a gagné 0,73% et Milan 0,11%.