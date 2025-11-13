Dassault Aviation va participer au salon de Dubaï
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 13:15
'Sur le stand Dassault Aviation, un simulateur 'Battle Lab' permet à nos visiteurs d'appréhender de façon interactive notre vision et nos développements en matière de combat collaboratif', ajoute le constructeur aéronautique.
Dans le domaine des avions d'affaires, seront exposés le biréacteur Falcon 6X, qui 'offre la plus grande section cabine de tous les avions d'affaires actuellement en service', ainsi que le triréacteur Falcon 8X, capable de franchir près de 12 000 km.
Valeurs associées
|277,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,14%
A lire aussi
-
Eviden, marque du groupe Atos dédiée au calcul avancé, annonce le lancement du BullSequana XH3500, un supercalculateur combinant calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA), conçu pour dépasser les capacités exascale. Pour rappel, le terme ... Lire la suite
-
Mozambique: La "forteresse" gazière de TotalEnergies alimente la colère locale et les craintes d'insurrection
par Custodio Cossa et Nellie Peyton Fernando Cuna espérait que la reprise du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies au Mozambique attirerait davantage de clients dans son hôtel. Pourtant, après quatre années d'attente, les employés du groupe pétrolier ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, DoorDash et BioNTech) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue sans grand changement jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, l'attentisme dominant avant la reprise de la publication des indicateurs économiques officiels américains à la faveur de la levée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer