 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 272,46
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dassault Aviation va participer au salon de Dubaï
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 13:15

Dassault Aviation annonce participer au salon aéronautique de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, du 17 au 21 novembre. Le Rafale y sera à l'honneur sur l'exposition statique du salon, et présenté en vol par l'armée de l'Air et de l'Espace française.

'Sur le stand Dassault Aviation, un simulateur 'Battle Lab' permet à nos visiteurs d'appréhender de façon interactive notre vision et nos développements en matière de combat collaboratif', ajoute le constructeur aéronautique.

Dans le domaine des avions d'affaires, seront exposés le biréacteur Falcon 6X, qui 'offre la plus grande section cabine de tous les avions d'affaires actuellement en service', ainsi que le triréacteur Falcon 8X, capable de franchir près de 12 000 km.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
277,8000 EUR Euronext Paris +0,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank