Capgemini vise croissance CA 6,5-8,5% en 2026, résultat d'exploitation en baisse en 2025

Le logo de Capgemini dans les locaux de la société à Issy-les-Moulineaux, près de Paris

Capgemini a annoncé ‌vendredi viser pour 2026 une croissance du ​chiffre d’affaires de l’ordre de 6,5% à 8,5%, tandis que le résultat d’exploitation ressort en baisse de ​6,7% pour l'exercice 2025 et la marge opérationnelle en ligne ​avec l'objectif.

Pour 2026, le groupe ⁠a déclaré viser une croissance à taux ‌de change constants du chiffre d’affaires de l’ordre de 6,5% à 8,5%. "La contribution inorganique ​à la ‌croissance du chiffre d’affaires est attendue ⁠à environ 4,5 à 5 points", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La marge opérationnelle est ⁠attendue entre 13,6% ‌et 13,8% pour l'exercice en cours, ⁠et la génération de free cash flow organique ‌d’environ 1,8 milliard à 1,9 milliard ⁠d’euros.

Pour 2025, le groupe français de services ⁠informatiques a ‌fait état d'un résultat d’exploitation en baisse de ​6,7% sur un an, ‌à 2,20 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires ressort à 22,47 milliards d'euros, ​en hausse de 1,7% sur un an et de 3,4% à taux de change ⁠constants, dépassant ainsi l'objectif relevé en octobre entre 2,0% à 2,5%.

La marge opérationnelle, s'établissant à 13,3%, est quant à elle conforme à l'objectif fixé entre 13,3% à 13,4%.

