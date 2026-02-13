Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* L'OREAL OREP.PA a annoncé jeudi une hausse de 6,0% de ses ventes à données comparables au quatrième trimestre, portées par une reprise marquée au second semestre aux États-Unis et en Chine ainsi que par la vigueur des marchés émergents.

* UBISOFT UBIP.PA a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de ses réservations nettes ("net bookings") au troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels, tout en annonçant la suite de sa réorganisation.

* TF1 TFFP.PA a déclaré jeudi viser en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel en baisse et inférieur aux attentes.

* ROBERTET ROBF.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 843,9 millions d’euros en 2025, en hausse de 4,5% par rapport à 2024 et de 7,6% en organique.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé jeudi soir avoir remporté un contrat pour le projet de carburant d'aviation durable de SkyNRG aux Pays-Bas.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)