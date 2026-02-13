Eutelsat: CA au-dessus des attentes au S1

Le logo de l'opérateur européen de satellites Eutelsat

Eutelsat a fait état ‌vendredi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier semestre de son ​exercice, le groupe français de satellites ayant bénéficié des efforts français visant à créer un concurrent européen à Starlink, l'entreprise d'Elon Musk.

Pour les ​six premiers mois de son année fiscale, Eutelsat a affiché un chiffre d'affaires de ​592 millions d'euros, au-dessus des attentes ⁠des analystes qui tablaient en moyenne sur 581 millions d'euros, selon ‌un consensus partagé par le groupe.

Bien qu'elle soit restée déficitaire, la société a réduit ses pertes d'exploitation de ​85%. Son résultat opérationnel ‌a atteint -118,2 millions, contre -789,6 millions un an plus tôt.

Eutelsat ⁠a également réduit sa dette nette de plus de moitié après que l'État français, désormais son principal actionnaire, a mené l'année dernière ⁠un plan de ‌sauvetage de 1,5 milliard d'euros.

La France considère Eutelsat comme le ⁠seul concurrent européen viable de Starlink, le groupe détenant OneWeb, ‌le seul autre réseau satellite actif en orbite basse (LEO).

Ces ⁠satellites, intégrés au groupe lors de la fusion avec ⁠OneWeb, basé à ‌Londres, en 2023, sont utilisés par les gouvernements et les armées et ​sont devenus des atouts stratégiques ‌pour la sécurité nationale.

Le pari commence à porter ses fruits, même si les coûts restent ​élevés.

Eutelsat a fait état d'une hausse de 60% du chiffre d'affaires de OneWeb au premier semestre, ce qui représente désormais environ ⁠un cinquième des ventes du groupe.

Le groupe doit toutefois remplacer les satellites OneWeb vieillissants et a obtenu un financement de 975 millions d'euros auprès de l’Agence de Crédit à l’Exportation (ACE) française pour acheter 340 nouveaux engins spatiaux Airbus.

(Rédigé par Etienne Breban et Gianluca Lo Nostro, ​édité par Augustin Turpin)