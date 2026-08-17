Dans un bar de Pékin dédié à l'IA, les pintes sont accompagnées de jetons DeepSeek

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un bar chinois offre des jetons d'IA gratuits aux développeurs et aux passionnés

* Le quartier high-tech de Pékin est un pôle d'attraction pour les professionnels de l'IA, les étudiants et les investisseurs

* La boisson phare est un verre de mousse à 1,50 $ baptisé “AGI”

par Laurie Chen

Selon Song De, propriétaire d'un bar à Pékin, l'IA et l'alcool présentent trois points communs majeurs: les hallucinations, les bulles et la distillation. Alors que l'engouement pour l'IA déferle sur la Chine, Song espère que son bar saura surfer sur cette vague.

Il a ouvert l'AGI Bar l'année dernière à Zhongguancun, le quartier high-tech de la capitale situé dans le district de Haidian. Le nom de l'établissement fait référence au concept d'intelligence artificielle générale (AGI), selon lequel les systèmes d'IA surpassent l'intelligence humaine. C'est désormais un lieu incontournable pour les développeurs, les investisseurs et les étudiants en IA de Pékin.

“Vous verrez ici des gens assis autour d'une table, issus de différents laboratoires, d'entreprises concurrentes et de différentes universités, tous en train de discuter des tendances du secteur”, explique Song, un développeur indépendant spécialisé dans l'IA, âgé d'une trentaine d'années, qui gère le bar pendant son temps libre.

Situé dans la rue des start-ups “Inno Way” de Zhongguancun, le bar se trouve à deux pas des prestigieuses universités de Tsinghua et de Pékin, qui forment les meilleurs talents chinois en IA, ainsi que des bureaux d'entreprises technologiques chinoises et occidentales de renom, notamment DeepSeek et Microsoft. Il a accueilli des soirées organisées par des laboratoires chinois spécialisés dans l'IA, dont Z.ai, et organise régulièrement des séminaires pour développeurs, des colloques sur l'IA open source et des rencontres autour de la recherche universitaire.

“C'est un emplacement tout à fait unique et avantageux”, a déclaré Song. “Haidian (district) a toujours été le cœur de la recherche scientifique en Chine. Les entreprises Internet y sont regroupées, et l'ambiance technologique, les investissements du secteur ainsi que les incubateurs de capital-risque donnent un élan considérable à ce secteur.” À l'intérieur, les murs sont recouverts de logos, de figurines colorées et d'articles promotionnels provenant des principales entreprises chinoises spécialisées dans l'IA, tandis que le gong géant en laiton frappé par Z.ai lors de son introduction à la Bourse de Hong Kong en janvier trône fièrement à l'entrée.

Ce bar symbolise la volonté de la Chine d'utiliser l'IA pour transformer son économie en une puissance high-tech, une volonté qui a même conduit les retraités à adopter des assistants IA et généralisé l'enseignement du codage auprès des élèves du primaire. Cette initiative a déjà entraîné certaines perturbations sur le marché du travail et incité les universités à intégrer l'IA dans leurs programmes d'études.

DES TOKENS DEEPSEEK POUR LES CLIENTS La boisson emblématique du bar, également appelée AGI, est un verre de mousse à 9,9 yuans (1,50 $). Les clients peuvent se connecter à l'agent IA du bar via le Wi-Fi pour accéder gratuitement et en illimité à des jetons DeepSeek destinés au codage, qui fonctionnent sur deux ordinateurs Nvidia DGX Spark exposés sur place.

“Nous affirmons que l'IA est un service public de demain, au même titre que l'eau, l'électricité et Internet. L'IA devrait être comme le Wi-Fi”, a déclaré Song, qui estime que la découverte de l'IA est plus importante que la Révolution industrielle. Le nom chinois officiel du bar signifie “distillation du savoir”, un jeu de mots ironique faisant référence à la distillation de l'alcool et à la distillation des modèles d'IA .

“Tout d'abord, il s'agit d'un terme technique de l'IA désignant le transfert de connaissances de grands modèles vers de petits modèles, mais entre humains dans un bar, c'est aussi une forme de distillation des connaissances”, a expliqué Song.

LE BAR VA BIENTÔT INTÉGRER DES ROBOTS HUMANOÏDES Bien que le bar emploie toujours du personnel, Song a automatisé une grande partie des systèmes de gestion des stocks, des réservations, des services publics et des adhésions à l'aide d'un agent IA. En raison d'une forte demande, Song espère agrandir la surface du bar à Pékin cette année et utiliser des robots humanoïdes, autre symbole de la dynamique d'innovation chinoise, pour servir des boissons aux clients. Il a ouvert une succursale à Shanghai en juin.

“Nous avons connecté l'ensemble de notre éclairage, de nos logiciels et de notre matériel dans le bar à des API pour le traitement par IA. Nous essayons de ne pas gaspiller la main-d'œuvre humaine dans des tâches opérationnelles fastidieuses et inutiles”, a-t-il déclaré.

Cependant, à l'instar de nombreux modèles chinois en open-source auxquels les utilisateurs peuvent accéder à un coût bien inférieur à celui des modèles d'IA propriétaires américains, Song n'a pas encore réussi à rentabiliser son projet.

“Le bar est complètement déficitaire”, a-t-il déclaré. “La quantité de boissons offertes est sans aucun doute dix fois supérieure à celle qui est vendue.”