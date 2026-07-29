Danone : vers un test imminent des 68,4 EUR ?

La tentative d'aller chercher la grosse résistance oblique qui gravite vers 74 EUR s'est enrayée dès l'approche de 72,7 EUR et lDanone -qui fait état d'un ralentissement de son, activité en Chine- rechute vers 69 EUR.

Le titre se prépare à un test imminent du support horizontal des 68,4 EUR (qui coïncide avec la MM50) et pourrait tenter de s'appuyer sur la MM100 qui gravite vers 67,7 EUR, puis de combler le "gap" des 66,64 EUR du 22 juin.