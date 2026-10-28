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Danone: Ventes supérieures aux attentes au T3, volumes affectés par Mizone en Chine
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 07:37

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Logo du groupe agroalimentaire français Danone au siège social de l'entreprise à Paris

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Danone a fait ‌état mercredi d'une croissance organique supérieure aux attentes ​de ses ventes au troisième trimestre, à 4% sur un an, les hausses de prix ayant compensé l'impact ​d'une activité Mizone plus faible en Chine, pénalisée par des conditions ​météorologiques défavorables, sur les ⁠volumes.

Le géant français des biens de consommation a ‌enregistré un chiffre d'affaires net trimestriel de 7,23 milliards d'euros, en hausse de 4,0% ​en données comparables, ‌alors que les analystes tablaient sur +3,7% à ⁠7,18 milliards d'euros dans un consensus compilé par l'entreprise. En données publiées, le chiffre d’affaires grimpe de ⁠5,2%.

Les hausses ‌de prix de 3,6% pratiquées par Danone ⁠se sont avérées supérieures aux attentes des analystes, ‌qui avaient anticipé en moyenne une hausse ⁠de 2,8%. La croissance interne réelle - le ⁠volume des ventes - ‌a progressé de 0,4%, en-deçà des attentes (+0,9%).

Danone a ​également confirmé ses prévisions ‌pour 2026, dont une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et ​5% en données comparables, et un résultat opérationnel courant en croissance "plus rapide" que celle ⁠du chiffre d’affaires.

"Dans un environnement qui demeure volatil, nous réaffirmons avec confiance nos objectifs pour l’année", a déclaré le directeur général, Antoine de Saint-Affrique, cité dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, édité ​par Augustin Turpin)

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