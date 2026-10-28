Danone: Ventes supérieures aux attentes au T3, volumes affectés par Mizone en Chine

Logo du groupe agroalimentaire français Danone au siège social de l'entreprise à Paris
Danone a fait état mercredi d'une croissance organique supérieure aux attentes de ses ventes au troisième trimestre, à 4% sur un an, les hausses de prix ayant compensé l'impact d'une activité Mizone plus faible en Chine, pénalisée par des conditions météorologiques défavorables, sur les volumes.
Le géant français des biens de consommation a enregistré un chiffre d'affaires net trimestriel de 7,23 milliards d'euros, en hausse de 4,0% en données comparables, alors que les analystes tablaient sur +3,7% à 7,18 milliards d'euros dans un consensus compilé par l'entreprise. En données publiées, le chiffre d’affaires grimpe de 5,2%.
Les hausses de prix de 3,6% pratiquées par Danone se sont avérées supérieures aux attentes des analystes, qui avaient anticipé en moyenne une hausse de 2,8%. La croissance interne réelle - le volume des ventes - a progressé de 0,4%, en-deçà des attentes (+0,9%).
Danone a également confirmé ses prévisions pour 2026, dont une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables, et un résultat opérationnel courant en croissance "plus rapide" que celle du chiffre d’affaires.
"Dans un environnement qui demeure volatil, nous réaffirmons avec confiance nos objectifs pour l’année", a déclaré le directeur général, Antoine de Saint-Affrique, cité dans un communiqué.
(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)
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