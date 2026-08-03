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Danone finalise la création de sa joint-venture avec Arcor
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:38
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Danone SA DANO.PA :

* ET ARCOR FINALISENT LA CRÉATION DE LEUR JOINT-VENTURE

* EXERCE DÉSORMAIS UN CONTRÔLE À PARTS ÉGALES AU SEIN DE LA JOINT-VENTURE AVEC ARCOR

* JV COMPTABILISÉE DEPUIS LE 01/08/26 DANS LES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE DES COMPTES CONSOLIDÉS DE DANONE, SUR BASE D'UNE PART. DE 50%

Texte original nGNE79PXzy Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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