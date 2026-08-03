Danone finalise la création de sa joint-venture avec Arcor

Danone SA DANO.PA :
* ET ARCOR FINALISENT LA CRÉATION DE LEUR JOINT-VENTURE
* EXERCE DÉSORMAIS UN CONTRÔLE À PARTS ÉGALES AU SEIN DE LA JOINT-VENTURE AVEC ARCOR
* JV COMPTABILISÉE DEPUIS LE 01/08/26 DANS LES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE DES COMPTES CONSOLIDÉS DE DANONE, SUR BASE D'UNE PART. DE 50%
Texte original nGNE79PXzy Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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