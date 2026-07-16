Dana Gas ferme les principales installations de production de Khor Mor en Irak en raison de menaces pour la sécurité, selon un porte-parole

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Dana Gas DANA.AD a annoncé avoir fermé les principales installations de production du gisement de gaz de Khor Mor, en Irak, en raison de menaces crédibles pour la sécurité et de l'escalade des tensions régionales, précisant qu'elle suivait de près la situation, a déclaré jeudi un porte-parole.