Dana et la division mobilité d'Eaton vont fusionner dans le cadre d'une opération de 5,1 milliards de dollars, sur fond de forte demande en pièces automobiles

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* Le titre Dana recule de 12,5 %, celui d'Eaton progresse de 2 %

* Les actionnaires d'Eaton détiendront 50,1 % de la nouvelle société, ceux de Dana 49,9 %

* L'accord permet à Eaton de se concentrer sur les secteurs de l'électricité et de l'aérospatiale

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, mise à jour des cours) par Anshuman Tripathy

Dana DAN.N va fusionner avec la division mobilité d'Eaton ETN.N dans le cadre d'un accord valorisant l'unité à environ 5,1 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux sociétés, alors que le fournisseur de pièces automobiles cherche à tirer parti de la demande résiliente du marché des pièces de rechange.

L'action Dana a reculé d'environ 12,5 %, tandis que celle d'Eaton a progressé de 2 % dans l'après-midi.

Les actionnaires d'Eaton détiendront au moins 50,1 % tandis que ceux de Dana détiendront environ 49,9 % de la société fusionnée à la clôture de l'opération, prévue au premier trimestre 2027.

L'opération valoriserait la société fusionnée, qui opérera sous le nom de Dana Inc, à plus de 10 milliards de dollars en valeur d'entreprise.

Dana a déclaré que la nouvelle entité devrait réaliser 250 millions de dollars de synergies de coûts sur une base annuelle dans les 24 mois suivant la clôture.

La demande de pièces détachées automobiles est restée soutenue, les acheteurs américains, sous la pression de l'inflation et de la hausse des prix des voitures neuves, conservant leurs véhicules plus longtemps.

Le secteur doit également faire face à des pressions sur les coûts liées aux droits de douane et à un marché des véhicules électriques incertain, les constructeurs automobiles reportant ou revoyant à la baisse leurs projets en matière de véhicules électriques.

"Le marché sous-estime encore la capacité bénéficiaire de la "nouvelle" Eaton, sans la division Mobilité et avec ses quatre récentes acquisitions à forte croissance et à marge élevée", a déclaré Chad Dillard, analyste chez Bernstein.

Eaton a annoncé plus tôt cette année son intention de céder ses activités automobiles peu performantes, qui développent des technologies de gestion et de distribution de l'énergie dans les systèmes de propulsion des véhicules.

Byron Foster, qui prendra ses fonctions de directeur général de Dana le 1er juillet, et l'actuel directeur financier Timothy Kraus continueront d'exercer leurs fonctions respectives au sein de la société issue de la fusion.

Cette opération permettra à Eaton, fournisseur de composants électriques et de câblage basé à Dublin, en Irlande, de concentrer son portefeuille sur les activités électriques et aérospatiales dans les centres de données, le marché des pièces de rechange aérospatiales et la défense.