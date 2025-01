Daimler Truck: ventes en baisse de 12% sur l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé mardi avoir vendu 460.409 camions et bus l'an dernier, un chiffre en baisse de 12% par rapport aux 526.053 véhicules qu'il avait écoulés en 2023.



Dans le détail, le constructeur indique que les ventes de poids-lourds en Amérique du Nord ont reculé de 2%, celles en Asie de 22%, tandis que les ventes de camions commercialisées sous la marque Mercedes-Benz ont chuté de 20%.



Les ventes de bus Daimler ont augmenté de 2%, là où celles de véhicules électriques ont progressé de 17%, passant de 3443 à 4035 unités.



A ce titre, Mercedes-Benz a annoncé ce matin avoir reçu de la part d'Amazon sa plus grosse commande pour des camions électriques, le géant américain de la distribution en ligne lui ayant décidé de lui acheter plus de 200 eActros 600.



Suite à cette annonce, l'action Daimler Truck progressait de 1,8% mardi matin à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX.





Valeurs associées DAIMLER TR HLDG 38,78 EUR XETRA +3,08%