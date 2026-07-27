D-Wave Quantum met l'informatique quantique au service d'AT&T

D-Wave Quantum, société spécialisée dans l'informatique quantique, annonce la signature d'un accord avec AT&T visant à étendre l'utilisation de la technologie de calcul quantique de D-Wave à l'ensemble des opérations réseau de l'opérateur de télécommunications.

L'objectif initial est d'intégrer la technologie de calcul quantique de D-Wave aux outils qui alimentent déjà les solutions d'IA agentique d'AT&T. Ces nouvelles capacités quantiques pourraient contribuer à renforcer les performances des agents dans les opérations réseau d'AT&T.

Le groupe précise que les outils agentiques déployés sur le réseau d'AT&T améliorent les opérations, notamment la détection et la gestion des pannes, réduisant ainsi les interruptions de service pour les clients de 12 millions d'heures en 2025.

Dans une première application, le géant américain des télécommunications a déjà utilisé la technologie de D-Wave pour réduire le temps de traitement d'une charge d'optimisation réseau d'environ une heure à moins de 15 secondes.

S'appuyant sur ce travail initial, AT&T prévoit d'explorer l'utilisation de la technologie de calcul quantique de D-Wave dans un éventail plus large d'applications, telles que la détection et la résolution des pannes, le routage des techniciens, la planification de la construction du réseau et la

gestion du trafic.

Grâce à ces applications, il étudiera comment un traitement plus rapide pourrait se traduire par une planification plus rapide et plus précise, à mesure qu'il étendra son réseau convergent de fibre et de 5G afin de répondre à la demande croissante portée par l'IA.

AT&T évalue également les futurs systèmes à modèle de portes de D-Wave pour des applications potentielles dans les domaines de la sécurité quantique et des communications quantiques.