D'autres voies d'acheminement du pétrole et du gaz du Moyen-Orient en raison de l'interruption du trafic dans le détroit d'Ormuz

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La guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé la navigation dans le détroit d'Ormuz, le plus important point d'étranglement pétrolier du monde, exposant les solutions de rechange limitées du Moyen-Orient pour l'exportation de ses hydrocarbures.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande perturbation de l'approvisionnement jamais enregistrée, plus importante que les chocs pétroliers des années 1970 et la perte du gazoduc russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou combinés.

Voici les alternatives existantes et possibles de contournement du détroit d'Ormuz pour les exportations de pétrole et de gaz:

OLÉODUCS EXISTANTS:

OLÉODUC EST-OUEST (ARABIE SAOUDITE)

L'oléoduc est-ouest de 1 200 km de l'Arabie saoudite peut transporter jusqu'à 7 millions de barils par jour (bpd) de brut vers le port de Yanbu sur la mer Rouge, les exportations effectives étant estimées à environ 4,5 millions de bpd, en fonction de la disponibilité des pétroliers et des embarcadères.

De Yanbu, les cargaisons peuvent être acheminées vers l'Europe via le canal de Suez ou vers le sud via le détroit de Bab el-Mandeb pour atteindre l'Asie, un itinéraire présentant des risques pour la sécurité en raison des militants houthis du Yémen, qui ont attaqué des pétroliers pendant la guerre de Gaza.

OLÉODUC HABSHAN-FUJAIRAH (UAE)

L'oléoduc Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP) relie les champs terrestres Habshan d'Abu Dhabi à Fujairah, dans le golfe d'Oman, à l'extérieur d'Ormuz. Exploité par ADNOC et mis en service en 2012, cet oléoduc de 360 km a une capacité d'environ 1,5 à 1,8 million de bpj. Les chargements de pétrole à Fujairah ont toutefois été affectés par des attaques de drones depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran à la fin du mois de février.

OLÉODUC KIRKUK-CEYHAN (IRAK-TURQUIE)

La principale voie d'exportation nord de l'Irak va de Kirkouk au port méditerranéen turc de Ceyhan, en passant par la région du Kurdistan. L'oléoduc a redémarré en septembre dernier après une fermeture de deux ans et demi à la suite d'un accord provisoire entre Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan. Le 17 mars, l'Irak a commencé à pomper 170 000 bpj, avec des plans pour atteindre 250 000 bpj, après que la compagnie pétrolière nationale irakienne SOMO a signé des contrats d'exportation via la Turquie, la Jordanie et la Syrie.

OLÉODUC GOREH-JASK

L'Iran pourrait être en mesure d'utiliser le terminal de Jask, alimenté par l'oléoduc Goreh-Jask d'une capacité de 1 million de bpj, pour contourner le détroit, a déclaré l'AIE dans son dernier rapport sur le marché pétrolier. La construction du terminal n'est pas totalement achevée, mais un chargement à partir de Jask a été testé en 2024, selon l'AIE.

AUTRES ITINÉRAIRES POSSIBLES:

OLÉODUC IRAK-OMAN En septembre dernier, l'Irak a déclaré qu'il envisageait de construire un oléoduc reliant Bassorah au port omanais de Duqm, dans le golfe d'Oman.

Le projet n'en est encore qu'au stade de la conception, les itinéraires à l'étude comprenant une ligne terrestre passant par les pays voisins ou un coûteux oléoduc sous-marin.

OLÉODUC IRAKO-JORDANIEN

L'oléoduc proposé, d'une capacité de 1 million de barils par jour, acheminerait le brut de Bassorah au port jordanien d'Aqaba, sur la mer Rouge, en contournant Ormuz.

Proposé pour la première fois dans les années 1980 et approuvé en principe en 2022, le projet est toujours bloqué en raison d'obstacles liés au coût, à la sécurité et à la politique.

CANAL GOLFE-MER D'OMAN

Un canal contournant Ormuz - similaire aux canaux de Suez ou de Panama - reste purement conceptuel. Un projet qui traverserait les monts Hajar en direction de Fujairah se heurterait à des difficultés techniques extrêmes et pourrait coûter des centaines de milliards de dollars.