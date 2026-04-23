Dépendance aux hydrocarbures : le gouvernement lance son plan d'électrification de l'économie

Le plan vise à réduire la part des énergies fossiles dans la consommation d'énergie d'environ 60% en 2023 à 40% en 2030 et moins de 30% en 2035.

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Renforcer la souveraineté énergétique du pays, soutenir le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Le gouvernement a présenté jeudi 23 avril un plan en points pour électrifier l'économie française, de l'industrie aux transports en passant par le numérique, en s'appuyant sur l'abondance de l'électricité nucléaire et renouvelable dans le pays.

Ce plan doit permettre de "produire l'énergie que nous consommons", a indiqué le gouvernement dans sa présentation. Près de 4,5 milliards d'euros par an de financements iront vers l'électrification d'ici 2030, s'ajoutant aux près de 5,5 milliards par an existants, assure-t-il. "La crise actuelle" au Moyen-Orient "montre à nouveau l'urgence à accélérer , dès aujourd'hui, l'électrification de nos usages", souligne-t-il.

Ce plan s'inscrit dans le prolongement de la feuille de route énergétique de la France (Programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE3), publiée avant le déclenchement de la guerre dans le Golfe. Il vise à réduire la part des énergies fossiles dans la consommation en passant d'environ 60% en 2023 à 40% en 2030 et moins de 30% en 2035.

Le pétrole pèsait pour 43,8 milliards d'euros dans la facture énergétique du pays en 2024 et le gaz naturel, 17,4 milliards. La part de l'électricité doit quant à elle passer de 27% actuellement à 38% en 2035 et représenter plus de la moitié de la consommation énergétique en 2050.

Pour réussir cette transition, la France bénéficie d'une production électrique abondante et décarbonée à 95%, grâce à son parc nucléaire et aux énergies renouvelables (hydraulique, éolienne et solaire). Elle a été exportatrice nette d'électricité en 2025, pour 5,4 milliards d'euros.

Du côté des usages, "les technologies sont désormais matures", souligne le gouvernement en citant les véhicules électriques, que les "ménages modestes" peuvent désormais rentabiliser "en moins d'une année" "avec les aides de l'État", avec un gain entre la facture d'électricité et celle d'essence "de 800 à 1.500 euros par an".

Réindustrialisation

Cette stratégie vise aussi à soutenir la réindustrialisation de la France. Selon le gouvernement, "près de 600.000 salariés en France travaillent dans des industries qui peuvent être mobilisées pour le plan d'électrification, dans au moins 50 usines sur tout le territoire".

Pour soutenir ce plan, les certificats d'économie d'énergie (CEE) seront réorientés à hauteur de 1,1 milliard d'euros dans le bâtiment, 0,2 milliard dans l'industrie, et 2,1 milliards dans les transports. Les CEE sont des contributions versées par les fournisseurs d'énergie selon le principe du "pollueur-payeur", qui permettent de financer des actions de décarbonation. Afin d'atteindre un million de pompes à chaleur françaises installées par an d'ici 2030, les aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' ne subventionneront plus les rénovations globales prévoyant de conserver un chauffage au gaz.

L'exécutif veut aussi encourager les implantations industrielles ou de centres de données , pour renforcer la souveraineté numérique de la France et son attractivité dans le domaine de l'intelligence artificielle tout en soutenant la production d'énergie nucléaire et renouvelable. Pour ce faire, le raccordement des sites au réseau électrique devra être facilité au profit des projets les plus mûrs.

Électrifier les artisans

Le gouvernement souhaite également soutenir l'achat de véhicules électriques pour les "gros rouleurs", lancer un troisième programme de leasing social pour 50.000 véhicules au profit des ménages modestes, et renforcer le soutien à l'achat de véhicules utilitaires légers et de poids lourds électriques.

Il entend également encourager le déploiement de bornes de recharge dans le résidentiel collectif, sur le réseau routier et pour la mobilité lourde (poids-lourds, autocars, autobus).

Le plan vise aussi à accompagner l'électrification des artisans (fours, rôtisseries, cabines de peinture), des engins de chantier et développer l'offre d'engins agricoles électriques ou l'accès aux pompes à chaleur pour les serres maraîchères et horticoles. Enfin, il veut favoriser l'électrification des navires de pêche.

Dans l'industrie, l'accent sera mis sur l'aide aux pompes à chaleur et aux chaudières électriques et une partie de l'énergie renouvelable soutenue par l'État sera proposée aux entreprises sous forme de contrats d'électricité de long terme (8 à 10 ans), à compter de 2027, afin d'assurer la stabilité des factures.

L'Union française de l'électricité a salué ce plan, en indiquant qu'elle "s'engagera(it) pleinement pour en faire un enjeu majeur du débat présidentiel" en 2027.