D'anciens responsables de la FCC s'opposent à un réexamen anticipé des licences d'ABC, filiale de Disney

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la FCC n'est ajouté; plus de détails sont fournis dans les paragraphes 3 à 13, notamment des commentaires de sénateurs)

* D'anciens responsables de la FCC ont déclaré que cet examen pourrait permettre à l'agence de révoquer les licences d'ABC plusieurs années avant l'échéance

* M. Carr a ordonné ces réexamens en avril, bien que les renouvellements ne soient prévus qu’en octobre 2028

* La FCC a indiqué que cette décision faisait suite à une enquête d'un an sur les politiques de diversité de Disney

par David Shepardson

Un groupe bipartite d’anciens responsables américains de la régulation des communications a exhorté mardi la Commission fédérale des communications (FCC) à renoncer à un réexamen anticipé inhabituel des licences de diffusion détenues par les huit chaînes de télévision ABC appartenant à Disney, qualifiant cette initiative de menace pour la liberté d’expression.

Dans un mémoire adressé à la FCC, d’anciens commissaires et hauts responsables issus d’administrations tant républicaines que démocrates ont déclaré que cet examen pourrait permettre à l’agence de révoquer les licences d’ABC plusieurs années avant leur échéance de renouvellement et semblait viser à sanctionner un diffuseur que le président Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises. Les signataires, parmi lesquels figurent les anciens commissaires républicains de la FCC Mark Fowler, Dennis Patrick, Alfred Sikes et Rachelle Chong, ainsi que l’ancien président démocrate Tom Wheeler, ont déclaré que cet examen constituait “une atteinte à la liberté d’expression déguisée en procédure réglementaire”.

Ils ont ajouté que la FCC “semble envisager de mettre fin aux licences d’ABC plusieurs années avant l’échéance et de mettre à la disposition d’autres opérateurs le spectre actuellement attribué à ABC”. Le président de la FCC, Brendan Carr, a ordonné ces réexamens en avril, alors même que les renouvellements des licences des chaînes ne devaient être examinés qu’ à partir d’octobre 2028 . Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.

La FCC a expliqué que cette décision faisait suite à une enquête d’un an visant à déterminer si les politiques de diversité de Disney constituaient une discrimination illégale, une allégation que l’entreprise nie. M. Carr et Disney n’ont pas immédiatement réagi mardi. Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la perspective de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation.

M. Carr a ouvert l’enquête en mars 2025 sur les pratiques de Disney en matière de diversité et a déclaré que Disney avait fourni des documents qu’il jugeait insuffisants. Il a indiqué qu’il n’excluait pas de demander la révocation des licences de l’entreprise.

Ces enquêtes ont été ordonnées en avril, au lendemain de l’appel lancé par Trump à ABC pour que la chaîne licencie l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel.

“Cette administration a à plusieurs reprises (et illégalement) déclaré que les diffuseurs risquaient de perdre leurs licences s’ils continuaient à s’exprimer d’une manière que le président juge défavorable”, ont écrit les anciens responsables de la FCC. Trump a à plusieurs reprises exhorté les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui se sont montrées critiques, faisant pression sur les régulateurs pour qu’ils révoquent les licences des diffuseurs qu’il juge partiaux. Les diffuseurs disposent de droits étendus, garantis par le Premier amendement, pour prendre des décisions relatives à leurs contenus.

En novembre, Trump a exigé que la FCC révoque les licences d’ABC après avoir critiqué un correspondant d’ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d’Arabie saoudite sur le meurtre, en 2018, d’un chroniqueur du Washington Post, dans une question qu’il a qualifiée d’“insubordonnée”.

La FCC enquête également sur l’émission-débat diffusée en journée sur ABC, “The View”, qui traite de la politique américaine, après avoir déclaré qu’elle pourrait être soumise à des règles fédérales exigeant des diffuseurs qu’ils offrent l’égalité des chances aux candidats politiques.

Les sénateurs démocrates Adam Schiff et Alex Padilla ont déclaré que la décision de la FCC exigeant qu’ABC sollicite un réexamen anticipé de sa licence “donne fortement l’impression que le pouvoir de la FCC en matière d’octroi de licences est utilisé pour exercer des pressions ou exercer des représailles à l’encontre d’une liberté d’expression protégée”.