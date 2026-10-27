D.A.T.E. améliore son chiffre d'affaires de 16,4% et anticipe une nouvelle accélération

Le spécialiste des solutions thermiques pour la Défense et les Deep Tech a enregistré une hausse de 16,4% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026. Il confirme son objectif de revenus annuels compris entre 5 et 6 millions d'euros, hors acquisitions.

Au premier semestre 2026, le spécialiste des solutions thermiques pour la Défense et les Deep Tech a enregistré une hausse de 16,4% de son chiffre d'affaires, à 1,35 million d'euros.

Le groupe a également amélioré sa rentabilité. Son EBITDA s'est rapproché de l'équilibre et ressort à -9 000 euros, contre -31 000 euros au premier semestre 2025. D.A.T.E. s'appuie sur un carnet de commandes bien garni, qui devrait soutenir une accélération de son activité au second semestre. Un retour aux bénéfices a également été observé avec un résultat net positif de 37 000 euros, contre une perte de 36 000 euros un an auparavant.

Son EBITDA s'est rapproché de l'équilibre et ressort à -9 000 euros, contre -31 000 euros au premier semestre 2025. D.A.T.E. s'appuie sur un carnet de commandes bien garni, qui devrait soutenir une accélération de son activité au second semestre.

Le groupe confirme ainsi son objectif de chiffre d'affaires compris entre 5 et 6 millions d'euros en 2026, hors acquisitions. À fin juin, il avait identifié 4,2 millions d'euros de revenus à comptabiliser d'ici à la fin de l'exercice, auxquels pourraient s'ajouter 600 000 euros de commandes potentielles.

Une introduction en Bourse et une acquisition pour accélérer la croissance

Le groupe français entend franchir une nouvelle étape dans son développement après avoir levé 14,5 millions d'euros lors de son introduction en Bourse, en septembre. En octobre, il a également finalisé l'acquisition de SOFILEMA-NMGP, un ensemble industriel français qui génère environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Fort de ces avancées, D.A.T.E. réaffirme son ambition de dépasser 35 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030, avec une marge d'EBITDA supérieure à 30%.En milieu de matinée, le titre gagne 0,30% à la Bourse de Paris, à 23,59 euros.