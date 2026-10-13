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CVS va verser 315 millions de dollars pour régler des plaintes relatives à la prescription illégale d'opioïdes, selon le ministère de la Justice
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 19:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CVS CVS.N a accepté de verser 315 millions de dollars pour mettre fin aux accusations selon lesquelles l'entreprise aurait illégalement délivré des ordonnances d'opioïdes non conformes et soumis de fausses demandes de remboursement au gouvernement fédéral en sollicitant le paiement de Medicare et d'autres programmes de santé, a annoncé mardi le ministère américain de la Justice.

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