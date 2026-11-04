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CVR Energy, la société d'Icahn, recule après une cession d'actions de 500 millions de dollars dans le cadre de l'opération portant sur les raffineries de Marathon
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de CVR Energy ( CVI.N ), contrôlée par Carl Icahn, ont reculé de 1,9% à 47,69 dollars avant l'ouverture de la séance de mercredi, à la suite d'une levée de fonds complémentaire liée à une acquisition

** CVR a annoncé mardi en fin de journée la cession d'environ 10,5 millions d'actions à 47,55 dollars, pour une levée brute de 500 millions de dollars

** La société a précisé que cette offre n’incluait aucune action vendue par IEP Energy Holding, une filiale indirecte d’Icahn Enterprises LP IEP.O

** L'action CVI a chuté d'environ 13% pour clôturer à 48,60 dollars mardi après que la société eut lancé une émission de 750 millions de dollars , dont 250 millions de dollars d'actions vendues par IEP Energy, afin de financer l'acquisition de deux raffineries auprès de Marathon Petroleum MPC.N et MPLX LP MPLX.N , et de racheter ses obligations à 5,75% échéant en 2028

** Si l’acquisition n’est pas menée à bien, CVR a l’intention d’utiliser le produit net à des fins générales de l’entreprise

** Barclays et Jefferies sont les co-chefs de file de l’opération

** À la clôture de mardi, l’action CVI affichait une hausse de 91% depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 13:56:29.

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