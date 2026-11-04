CVR Energy, la société d'Icahn, recule après une cession d'actions de 500 millions de dollars dans le cadre de l'opération portant sur les raffineries de Marathon

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4 novembre - ** Les actions de CVR Energy ( CVI.N ), contrôlée par Carl Icahn, ont reculé de 1,9% à 47,69 dollars avant l'ouverture de la séance de mercredi, à la suite d'une levée de fonds complémentaire liée à une acquisition

** CVR a annoncé mardi en fin de journée la cession d'environ 10,5 millions d'actions à 47,55 dollars, pour une levée brute de 500 millions de dollars

** La société a précisé que cette offre n’incluait aucune action vendue par IEP Energy Holding, une filiale indirecte d’Icahn Enterprises LP IEP.O

** L'action CVI a chuté d'environ 13% pour clôturer à 48,60 dollars mardi après que la société eut lancé une émission de 750 millions de dollars , dont 250 millions de dollars d'actions vendues par IEP Energy, afin de financer l'acquisition de deux raffineries auprès de Marathon Petroleum MPC.N et MPLX LP MPLX.N , et de racheter ses obligations à 5,75% échéant en 2028

** Si l’acquisition n’est pas menée à bien, CVR a l’intention d’utiliser le produit net à des fins générales de l’entreprise

** Barclays et Jefferies sont les co-chefs de file de l’opération

** À la clôture de mardi, l’action CVI affichait une hausse de 91% depuis le début de l’année