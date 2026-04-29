CVC reviendrait à la charge sur Nexi pour 9 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 06:11
CVC étudierait une nouvelle offre pour racheter Nexi, dont le cours a chuté d'environ 65% en quatre ans, après avoir déjà tenté à deux reprises d'en prendre le contrôle. Le groupe de paiements, dont les principaux actionnaires sont Hellman & Friedman (22,2% du capital) et la CDP, la caisse des dépôts italienne (19,1%), subit une forte pression sur ses commissions et la renégociation de ses contrats clés, dans un environnement concurrentiel rude. Le projet valoriserait Nexi à 9 milliards d'euros, dette comprise, mais reste suspendu à l'aval du gouvernement italien, qui peut bloquer toute prise de contrôle étrangère via ses pouvoirs "golden power", indique le FT.
Pour contourner cet obstacle, CVC envisagerait de séparer la division de solutions bancaires numériques, jugée stratégique, et de la céder à un acteur public comme la CDP. Cette piste ne convainc pas à ce stade, et certains doutent qu'elle suffise à rassurer Rome. Le fonds souhaite repositionner Nexi comme une entreprise de logiciels, dans un contexte de remise en cause de son modèle après une expansion rapide. Les discussions restent préliminaires et pourraient ne pas aboutir, tandis que Nexi a récemment changé de direction avec l'arrivée de Bernardo Mingrone à sa tête.
Nexi capitalise actuellement 4,5 MdsEUR (sur la base d'un cours de 3,85 EUR), mais porte une dette nette qui devrait atteindre 4,5 MdsEUR d'ici la fin de l'année. Sa valeur d'entreprise est donc déjà voisine de 9 MdsEUR.
Valeurs associées
|4,125 EUR
|MIL
|+6,92%
A lire aussi
-
UBS a fait état mercredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre, porté par des revenus du "trading" records dans un contexte de turbulences sur les marchés provoquées par la guerre au Moyen-Orient. La plus grande banque suisse a déclaré ... Lire la suite
-
Une épaisse fumée s'élève du sud du Liban, vue depuis le côté israélien de la frontière.
-
Guerre en Ukraine : la Russie ne présentera aucun matériel militaire lors du défilé du 9-Mai à Moscou
Le défilé devrait toutefois inclure des vidéos montrant des militaires "effectuer des tâches dans la zone de l'opération spéciale militaire". Il n'y aura pas de matériel militaire présenté lors du défilé militaire du 9-Mai sur la place Rouge à Moscou commémorant ... Lire la suite
-
Programmes scolaires inadaptés, pénurie d'enseignants, manuels obsolètes, classes surchargées et écoles délabrées: des maux que le Kirghizstan veut éradiquer pour moderniser son système éducatif et assurer le développement économique de ce pays d'Asie centrale. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer