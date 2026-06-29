CVC rachète l'entreprise italienne IRCA à Advent, dans le cadre de sa deuxième opération de l'année dans le secteur des ingrédients alimentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un conseiller au paragraphe 9; référence à une précédente opération de CVC réalisée cette année au paragraphe 10) par Margaux Perrin et Elvira Pollina

La société de capital-investissement CVC CVC.AS a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir le fabricant italien d’ingrédients pour desserts IRCA auprès du fonds concurrent Advent International , alors que les entreprisesaxées sur la consommation résistent aux bouleversements provoqués par l’intelligence artificielle et la crise au Moyen-Orient.

* Aucun détail financier n’a été divulgué, mais des sources avaient précédemment indiqué à Reuters que la vente pourrait rapporter entre 2,5 et 3 milliards d’euros (, soit entre 2,7 et 3,2 milliards de dollars).

* Advent avait racheté IRCA en 2022 à la société de capital-investissement Carlyle dans le cadre d’une opération qui valorisait le groupe à environ 1 milliard d’euros , avaient indiqué des sources à l’époque.

* Sous la houlette d’Advent, IRCA a vu son chiffre d’affaires passer de 370 millions d’euros en 2021 à 1,5 milliard d’euros .

* CVC travaillera en étroite collaboration avec IRCA pour soutenir la poursuite de sa croissance par le biais d’une expansion auxÉtats-Unis et sur d’autres marchés enEurope, au Moyen-Orient et en Afrique.

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

* Fondée en 1919 près de la ville de Varèse, dans le nord de l’Italie, IRCA emploie plus de 2 200 personnes etexploite 19 sites de production en Europe, aux États-Unis et au Vietnam.

* Elle fournit à une clientèle professionnelle des secteurs de la pâtisserie et de la crème glacée dans plus de 100 paysdu chocolat , des crèmes et d’autres ingrédients alimentaires semi-finis.

* Rothschild et UBS ont agi en tant que conseillers pour Advent. Lazard et JP Morgan ont conseillé CVC.

* IRCA est la deuxième acquisition majeure de CVC dans ce secteur cette année, après quela société cotée à Amsterdam a conclu en mai un accord pour racheter , l’activité d’ingrédients alimentaires du groupe américain International Flavors & Fragrances IFF.N , pour environ 4,3 milliards de dollars.

* L'opération IRCA s'inscrit dans la tendance aux transactions de fonds à fonds observée dans le secteur du capital-investissement, où la reprise de l'activité n'a pas permis de résoudre un goulot d'étranglement persistant au niveau des sorties, ce qui incite les sociétés à recourir de plus en plus aux fonds de continuation et à d'autres solutions du marché secondaire.

* Le stock d’actifs non réalisés s’est accru pour atteindre environ 32 000 entreprises, représentant une valeur de 3 800 milliards de dollars, a indiqué le cabinet de conseil Bain dans son dernier rapport sur le secteur.

* Les liquidités versées aux investisseurs, exprimées en pourcentage de la valeur nette d’inventaire, sont restées inférieures à 15% pendant quatre années consécutives, un record pour le secteur, a précisé Bain, ajoutant que les durées de détention avoisinent désormais les sept ans, contre une moyenne de cinq à six ans entre 2010 et 2021.