 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CVC rachète l'entreprise italienne IRCA à Advent, dans le cadre de sa deuxième opération de l'année dans le secteur des ingrédients alimentaires
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un conseiller au paragraphe 9; référence à une précédente opération de CVC réalisée cette année au paragraphe 10) par Margaux Perrin et Elvira Pollina

La société de capital-investissement CVC CVC.AS a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir le fabricant italien d’ingrédients pour desserts IRCA auprès du fonds concurrent Advent International , alors que les entreprisesaxées sur la consommation résistent aux bouleversements provoqués par l’intelligence artificielle et la crise au Moyen-Orient.

* Aucun détail financier n’a été divulgué, mais des sources avaient précédemment indiqué à Reuters que la vente pourrait rapporter entre 2,5 et 3 milliards d’euros (, soit entre 2,7 et 3,2 milliards de dollars).

* Advent avait racheté IRCA en 2022 à la société de capital-investissement Carlyle dans le cadre d’une opération qui valorisait le groupe à environ 1 milliard d’euros , avaient indiqué des sources à l’époque.

* Sous la houlette d’Advent, IRCA a vu son chiffre d’affaires passer de 370 millions d’euros en 2021 à 1,5 milliard d’euros .

* CVC travaillera en étroite collaboration avec IRCA pour soutenir la poursuite de sa croissance par le biais d’une expansion auxÉtats-Unis et sur d’autres marchés enEurope, au Moyen-Orient et en Afrique.

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

* Fondée en 1919 près de la ville de Varèse, dans le nord de l’Italie, IRCA emploie plus de 2 200 personnes etexploite 19 sites de production en Europe, aux États-Unis et au Vietnam.

* Elle fournit à une clientèle professionnelle des secteurs de la pâtisserie et de la crème glacée dans plus de 100 paysdu chocolat , des crèmes et d’autres ingrédients alimentaires semi-finis.

* Rothschild et UBS ont agi en tant que conseillers pour Advent. Lazard et JP Morgan ont conseillé CVC.

* IRCA est la deuxième acquisition majeure de CVC dans ce secteur cette année, après quela société cotée à Amsterdam a conclu en mai un accord pour racheter , l’activité d’ingrédients alimentaires du groupe américain International Flavors & Fragrances IFF.N , pour environ 4,3 milliards de dollars.

* L'opération IRCA s'inscrit dans la tendance aux transactions de fonds à fonds observée dans le secteur du capital-investissement, où la reprise de l'activité n'a pas permis de résoudre un goulot d'étranglement persistant au niveau des sorties, ce qui incite les sociétés à recourir de plus en plus aux fonds de continuation et à d'autres solutions du marché secondaire.

* Le stock d’actifs non réalisés s’est accru pour atteindre environ 32 000 entreprises, représentant une valeur de 3 800 milliards de dollars, a indiqué le cabinet de conseil Bain dans son dernier rapport sur le secteur.

* Les liquidités versées aux investisseurs, exprimées en pourcentage de la valeur nette d’inventaire, sont restées inférieures à 15% pendant quatre années consécutives, un record pour le secteur, a précisé Bain, ajoutant que les durées de détention avoisinent désormais les sept ans, contre une moyenne de cinq à six ans entre 2010 et 2021.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CVC CPTL
12,6200 EUR Euronext Amsterdam +0,48%
INTL FLAVORS&FRA
76,330 USD NYSE +1,68%
JPMORGAN CHASE
327,740 USD NYSE -2,29%
LAZARD
40,160 USD NYSE -1,18%
THE CARLYLE GRP
41,4000 USD NASDAQ -1,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Comcast va séparer ses activités technologiques de ses activités médias, qui comprennent le groupe audiovisuel britannique Sky et la filiale NBCUniversal. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Le géant américain Comcast se scinde pour isoler ses activités médias, NBCUniversal et Sky
    information fournie par AFP 29.06.2026 13:24 

    Le groupe américain Comcast a annoncé lundi se scinder en deux entités distinctes et séparer ses activités technologiques de ses activités médias, qui comprennent le groupe audiovisuel britannique Sky et la filiale NBCUniversal. "Comcast Corporation a annoncé aujourd’hui ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.06.2026 13:12 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, SpaceX, Charter Communications, secteur des mégacapitalisations, Comcast, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

  • Le fleuve Dniepr, à Kiev (illustration) ( AFP / GENYA SAVILOV )
    La chaleur et les bombes : l'Ukraine et son système électrique à l'épreuve de la canicule
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.06.2026 13:09 

    Selon les prévisions du service météorologique ukrainien, certaines parties du pays devraient subir lundi et au cours des prochains jours "une chaleur intense" avec des températures comprises entre 35°C et 38°C. Après le dôme de chaleur qui a étouffé l'Europe occidentale ... Lire la suite

  • slip français
    Table ronde Le Slip Français : le financement mode d'emploi
    information fournie par Boursorama 29.06.2026 13:00 

    À l'occasion de l'événement « Made in France Ensemble », organisé au Palais Brongniart à Paris les 28 et 29 juin 2026, cette table ronde propose un décryptage concret d'un sujet souvent jugé complexe : la Bourse. Cette session réunit Guillaume Gibault, président ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,7 +7,92%
CAC 40
8 363,99 -0,25%
Pétrole Brent
72,53 -3,09%
SOITEC
120,6 +5,47%
HAFFNER ENERGY
0,233 +7,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank