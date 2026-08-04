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Cummins recule après avoir annoncé un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 14:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions de Cummins ( CMI.N ), fabricant de moteurs industriels et automobiles, reculent de 7,4 % à 601 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un BPA de 6,73 dollars au deuxième trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 7,23 dollars — données LSEG

** Le bénéfice de CMI est inférieur aux estimations malgré une forte demande de groupes électrogènes et une amélioration du marché nord-américain des camions

** Sur 23 courtiers, 15 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, huit "conserver"; leur objectif de cours médian est de 580 dollars — données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 27 % depuis le début de l'année

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