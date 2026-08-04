Cummins n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels malgré une forte demande de groupes électrogènes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur américain de moteurs pour camions Cummins CMI.N a annoncé mardi un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux attentes du marché, bien qu'il ait bénéficié d'une forte demande de groupes électrogènes et d'une amélioration de la conjoncture sur le marché nord-américain des camions, ce qui a entraîné une chute de son cours de bourse pouvant atteindre 8 % lors des échanges avant l'ouverture.

Ces résultats inférieurs aux prévisions ont mis en évidence la difficulté à transformer la forte demande en équipements de production d’électricité en une hausse des bénéfices, alors même que Cummins a bénéficié des investissements dans les centres de données liés à l’intelligence artificielle et de l’amélioration de la situation sur le marché des camions.

* « Les marchés nord-américains des poids lourds continuent de s’améliorer, tandis que la demande en matière de production d’électricité pour les centres de données reste solide », a déclaré la directrice générale Jennifer Rumsey.

* La société prévoit désormais une hausse de son chiffre d’affaires de 10 à 13 % en 2026, contre une prévision antérieure de 8 à 11 %.

* Le segment Power Systems de Cummins, qui fabrique des générateurs, a enregistré une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2,3 milliards de dollars, tandis que son segment Distribution a progressé de 9 %, à 3,3 milliards de dollars.

* Le chiffre d’affaires d’Accelera a grimpé de 38 % par rapport à l’année précédente, reflétant la hausse des ventes de technologies zéro émission.

* Le bénéfice par action pour le trimestre clos le 30 juin s'est établi à 6,73 dollars, contre 6,43 dollars par action un an plus tôt. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 7,23 dollars par action.

* Le chiffre d'affaires net trimestriel a progressé de 9,4 % pour atteindre 9,46 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,33 milliards de dollars.