Csquare, soutenue par Brookfield, fixe le prix de son introduction en bourse à 21 dollars par action, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles issues des paragraphes 2 à 7)

Le fournisseur de centres de données Csquare CSQR.N a fixé le prix de son introduction en bourse à 21 dollars par action, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources.

Brookfield BN.TO , l'investisseur de cette société basée à Dallas, envisagerait d'acquérir une partie des actions proposées, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Csquare et Brookfield n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

La reprise des introductions en bourse a redynamisé le marché, incitant les entreprises à accélérer leurs entrées en bourse tant que la fenêtre d’opportunité reste ouverte, malgré les incertitudes géopolitiques.

La demande croissante en infrastructures informatiques dédiées à l’IA a renforcé l’intérêt des investisseurs pour les opérateurs de centres de données, qui augmentent leurs capacités afin de répondre à la demande liée aux charges de travail liées à l’IA.

Fondée en 2019, Csquare possède et exploite 64 sites de centres de données répartis sur 21 marchés métropolitains en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, fournissant des services de colocation et de connectivité aux entreprises, aux fournisseurs de cloud et aux opérateurs de télécommunications, selon son dossier d’introduction en bourse.

La société a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser la majeure partie du produit de l’introduction en bourse pour rembourser sa dette, le reste étant affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment aux acquisitions, au fonds de roulement et aux dépenses d’investissement.