Crypto: des signaux de rebond émergent

CoinShares

Meilleure nouvelle de la semaine pour le bitcoin : le marché ne réagit presque plus aux ventes de Strategy (MSTR). La cession de 32 BTC début juin avait fait perdre 6 % à l'action et 2 % au bitcoin, avant un repli vers 71 500 dollars. Début juillet, une vente bien plus large de 3 588 BTC est passée quasiment inaperçue, le bitcoin remontant vers 63 800 dollars.* Les avoirs de Strategy pèsent environ 4 % de l'offre totale de bitcoin**, notable mais loin de justifier un risque systémique, selon le département Recherche de CoinShares.

Le contexte macro reste pesant. Les minutes de la Fed après la réunion des 16 et 17 juin confirment un ton sans concession : taux maintenus à l'unanimité entre 3,50 % et 3,75 %, et disparition de toute mention d'assouplissement.*** Le PCE sous-jacent atteint 3,3 % en avril, estimé à 3,4 % pour mai, ce qui laisse peu de marge à la Fed, même si le chômage recule légèrement à 4,2 % en juin contre 4,3 % en mai.****

S'ajoute une trêve iranienne de plus en plus fragile, qui pèse sur la capacité du bitcoin à confirmer son rebond : les investisseurs restent focalisés sur les taux réels et la liquidité en dollar plutôt que sur une thèse de valeur refuge.

Côté flux, la tendance a été négative huit semaines de suite : environ 8 milliards de dollars sont sortis des ETF bitcoin américains, du jamais vu.***** Des signaux suggèrent un retour des collectes sur les trois dernières séances.

Sur le plan réglementaire, le CLARITY Act patine aux Etats-Unis avec des blocages persistants sur l'exemption des développeurs, les questions d'éthique et les rendements sur stablecoins. Les marchés de prédiction, notamment Polymarket****** ont ramené la probabilité d'une adoption en 2026 à 48 %, contre 74 % il y a un mois, le Sénat ne reprenant ses travaux que le 13 juillet.

Le paysage reste celui d'un marché sous tension mais loin d'être cassé : les vents contraires sont réels, mais la résistance face aux nouvelles liées à Strategy et les prémices d'un retournement des flux tempèrent le message.

Sources

*CoinDesk / KuCoin, juin 2026 ; The Block / FXStreet, juillet 2026

**Bitcoin Magazine / BitcoinTreasuries.net, juillet 2026

***Federal Reserve, déclaration FOMC, 17 juin 2026

****CNBC / BLS, données inflation et emploi US, mai-juin 2026

*****Bloomberg, juillet 2026

****** Polymarket, 8 juillet 2026

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