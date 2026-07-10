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Wall Street clôture en hausse, introduction en Bourse réussie pour SK hynix
information fournie par AFP 10/07/2026 à 22:10

Un opérateur à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, soutenue par les premiers pas remarqués du fabricant de puces mémoire sud-coréen SK hynix, qui relègue les inquiètudes géopolitiques au second plan.

L'indice Nasdaq - qui regroupe les grands noms technologiques - a avancé de 0,29%, l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,42% et le Dow Jones a progressé de 0,29%.

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