Wall Street clôture en hausse, introduction en Bourse réussie pour SK hynix

Un opérateur à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, soutenue par les premiers pas remarqués du fabricant de puces mémoire sud-coréen SK hynix, qui relègue les inquiètudes géopolitiques au second plan.

L'indice Nasdaq - qui regroupe les grands noms technologiques - a avancé de 0,29%, l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,42% et le Dow Jones a progressé de 0,29%.

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