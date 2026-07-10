Wall Street clôture en hausse, introduction en Bourse réussie pour SK hynix

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, soutenue par les premiers pas remarqués du fabricant de puces mémoire sud-coréen SK hynix, qui relègue les inquiétudes géopolitiques au second plan.

L'indice Nasdaq - qui regroupe les grands noms technologiques - a avancé de 0,29%, l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,42% et le Dow Jones a progressé de 0,29%.

"Cette semaine nous a une nouvelle fois rappelé que, même si la géopolitique retient l'attention, c'est l'intelligence artificielle qui donne le cap" sur le marché, a commenté auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, analyste d'Edward Jones.

Les investisseurs ont réservé vendredi un accueil enthousiaste à SK hynix pour son premier jour de cotation à la Bourse de New York. Son titre a été propulsé de 12,76%, à 168,01 dollars, après avoir affiché jusqu'à 18,8% de progression.

L'entreprise d'Icheon (sud-est de Séoul), qui est déjà cotée à la Bourse de Séoul, a levé 26,5 milliards de dollars à l'occasion de cette opération, la deuxième plus importante de l'histoire après l'introduction en Bourse du géant américain de l'aérospatiale SpaceX, en juin.

"Cela atténue certaines des inquiétudes liées au secteur de l'intelligence artificielle" (IA), notamment "les interrogations des investisseurs concernant le caractère cyclique du secteur des semi-conducteurs et les retours sur investissements", a remarqué M. Kourkafas.

Les autres grands noms des puces ont terminé en ordre dispersé. Le mastodonte Nvidia a progressé (+4,03%), de même qu'AMD (+2,04%) et Texas Instruments (+0,95%), tandis qu'Intel a perdu 2,40% et Broadcom, 0,28%.

En parallèle, "les investisseurs continuent de suivre de près l'évolution de la situation géopolitique" et espèrent une désescalade entre Washington et Téhéran, ont noté les analystes de Briefing.com.

Donald Trump a réaffirmé que le cessez-le-feu en vigueur depuis avril était bel et bien "terminé" après la reprise des hostilités cette semaine, mais il a déclaré vendredi qu'il avait accepté de continuer les discussions avec l'Iran.

Une délégation du Qatar, pays médiateur entre les deux camps, est arrivée vendredi à Téhéran pour des pourparlers, a rapporté un média local iranien.

Dans ce contexte, "les cours du pétrole ont baissé, ce qui contribue à contenir les anticipations d'inflation et la hausse des rendements obligataires", a expliqué M. Kourkafas.

Le taux de l'emprunt américain à échéance dix ans s'établissait à 4,56%, contre 4,55% la veille en clôture.

Côté entreprises, les opérateurs attendent le véritable coup d'envoi de la saison des résultats, avec les grandes banques en première ligne la semaine prochaine.

En attendant, la compagnie aérienne Delta Air Lines a terminé dans le rouge (-1,81% à 87,38 dollars), malgré un résultat net de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre, renouant avec les bénéfices en dépit de coûts de carburant historiques compensés par une augmentation des prix.

Ailleurs à la cote, Meta (Facebook, Instagram) a gagné du terrain (+5.97% à 669,21 dollars), profitant du lancement de Muse Spark 1.1, un modèle d'IA destiné aux développeurs informatiques, la plaçant en concurrence plus directe avec les leaders du secteur, OpenAI et Anthropic.

La marque de lubrifiants et dégraissants WD-40 s'est envolée de 10,65% à 264,91 dollars, après avoir publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes et annoncé un relèvement de ses prévisions annuelles.

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