Un passager de Ryanair partiellement aspiré à travers un hublot lors d'un vol au départ de Grèce

Ryanair à Dublin

Un passager a été partiellement aspiré ‌à travers un hublot qui s'était détaché à bord d'un vol Ryanair peu après le ​décollage de l'avion de l'aéroport de Thessalonique, en Grèce, ce vendredi, ont dit deux sources aéroportuaires, incident qui a contraint l'appareil à effectuer un atterrissage d'urgence.

De son côté Ryanair ​a seulement dit dans un communiqué que l'avion, à destination de Memmingen en Allemagne, a dû revenir à son ​point de départ "après qu'un hublot s'est détaché en ⁠vol", ajoutant qu'un passager avait reçu des soins médicaux mais sans donner davantage ‌de détails.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine a déclaré que l'avion en impliqué était un Boeing 737 NG. L'avionneur américain n'a pas immédiatement répondu ​à une demande de commentaire.

Les ‌médias locaux en Grèce ont rapporté qu'un morceau de moteur s'était ⁠détaché peu après le décollage et que ce dernier était ensuite venu briser un hublot, provoquant une décompression de la cabine et aspirant partiellement un passager hors du hublot.

Les ⁠deux sources aéroportuaires au ‌fait de l'incident ont relayé le même déroulé des faits à ⁠Reuters.

La FAA a confirmé qu'un hublot s'était brisé lors de ce et s'est dite ‌prête à apporter son soutien à l'Autorité hellénique de l'aviation civile (HCAA) pour ⁠l'enquête.

Ryanair équipe tous ses Boeing 737 NG de moteurs CFM56, fabriqués ⁠par CFM International, coentreprise ‌entre Boeing et Safran

Ryanair n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant les ​détails de l’incident, ni à la demande ‌de confirmation du type d’avion et du moteur.

"L'avion a atterri normalement et les passagers sont retournés au terminal", ​ajoute la compagnie à bas coûts dans son communiqué.

Des vidéos non vérifiées prises de l'intérieur de l'avion, publiées sur les réseaux sociaux, montrent une vitre brisée et ⁠des masques à oxygène suspendus au plafond.

En 2018, une pale de ventilateur du moteur d'un Boeing 737 NG de Southwest Airlines s'était brisée, provoquant la rupture d'un hublot qui avait alors partiellement aspiré un passager, incident qui avait entraîné la mort de ce dernier.

(Renee Maltezou, Michele Kambas, Padraic Halpin, Ivana Sekularac, Conor Humphries, Tim Hepher et Joanna Plucinska, ​version française Benoit Van Overstraeten)