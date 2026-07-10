Apple porte plainte contre OpenAI pour vol de secrets commerciaux

Apple AAPL.O a intenté une action en justice vendredi contre OpenAI et deux de ses anciens employés, les accusant d'avoir volé des secrets commerciaux du fabricant de l'iPhone afin de favoriser l'entrée du fabricant de ChatGPT sur le marché de produits grand public.

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, fait état d’une action coordonnée visant à voler des informations confidentielles d’Apple, notamment des conceptions de produits, des procédés de fabrication et des stratégies relatives à la chaîne d’approvisionnement.

La plainte vise un ancien ingénieur chez Apple et un ancien vice-président chargé de la conception des produits pour l’iPhone et l’Apple Watch, ainsi que la Fondation OpenAI, OpenAI Group PBC et io Products.

Selon Apple, Chang Liu n'a pas restitué un ordinateur portable professionnel fourni par l’entreprise et a par la suite exploité une faille d’authentification pour accéder au réseau interne d’Apple, téléchargeant ainsi "des dizaines de fichiers confidentiels d’Apple relatifs au matériel".

Quant à l'ancien vice-président Tang Yew Tan, il "utilisait méthodiquement les informations confidentielles d’Apple au profit d’OpenAI" en s’envoyant par e-mail des informations sur les fournisseurs d’Apple et des synthèses internes sur le secteur avant son départ, accuse la société.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

En mai dernier, une source proche du dossier déclarait à Reuters qu’OpenAI étudiait des options juridiques à l’encontre d’Apple, notamment en notifiant au géant technologique une rupture de contrat, mais sans pour autant engager une procédure judiciaire à part entière.

Les tensions entre Apple et le fabricant de ChatGPT, rivales dans la course au développement de produits IA, couvent depuis des mois.

En 2024, Apple a annoncé l’intégration de sa technologie "Apple Intelligence" dans l’ensemble de ses applications, y compris Siri, et a intégré le chatbot ChatGPT d’OpenAI à ses appareils.

Ce partenariat permet aux utilisateurs d’accéder aux résultats de ChatGPT via Siri, tandis que les utilisateurs d’iPhone peuvent également souscrire à un abonnement ChatGPT directement depuis le menu des réglages iOS.

OpenAI a racheté l’année dernière la start-up de matériel informatique io Products, fondée par l’ancien designer d’Apple Jony Ive, dans le cadre d’une transaction de 6,5 milliards de dollars, soulignant ainsi sa volonté de s’étendre au-delà des logiciels pour se lancer dans le matériel grand public. Jony Ive n’est pas cité dans la plainte.

(Jaspreet Singh à Bangalore; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)