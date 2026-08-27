CrowdStrike en hausse grâce à des prévisions solides et à des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action de la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O progresse de 8,5% à 205,5 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, invoquant une forte demande en matière de cybersécurité

** La société affiche un chiffre d’affaires de 1,47 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,44 milliard de dollars, selon les données de LSEG

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à une fourchette comprise entre 5,99 et 6,01 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,91 à 5,96 milliards de dollars

** Au moins 10 courtiers ont relevé leur objectif de cours après la publication des résultats, selon les données compilées par LSEG

** Le titre se négocie actuellement à 132 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur cinq ans de 111, selon les données de LSEG, ce qui suggère que le titre pourrait être surévalué

** La recommandation moyenne des 55 analystes couvrant le titre est "acheter", et leur objectif de cours médian s’établit à 230 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a bondi d’environ 61,4% depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 12,4% du Nasdaq .IXIC