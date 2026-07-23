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Croissance organique à deux chiffres pour Ermenegildo Zegna au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 14:17
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Ermenegildo Zegna a fait état d'une croissance supérieure aux attentes au titre du 2ème trimestre, le groupe de mode italien connu pour ses costumes ayant bénéficié de la vigueur de ses métiers de distribution en propre (DTC) et du dynamisme non démenti de ses activités en Amérique.

Sur la période allant d'avril à juin, son chiffre d'affaires s'est accru de 10,3% d'une année sur l'autre pour atteindre 517,1 millions d'euros, soit une croissance organique de 11% dépassant de quatre points le consensus établi à 7%.

Dans un communiqué, le groupe milanais attribue cette croissance à deux chiffres à la progression de 17,3% en données organiques de sa division de vente de détail (DTC) qui regroupe ses magasins exploités en propre et son réseau de commerce en ligne.

Zegna, qui possède aussi les marques Tom Ford Fashion et Thom Browne, a également profité de sa forte exposition au marché américain, qui représente désormais son deuxième pôle d'activité après l'Europe et où sa croissance organique a atteint 21,8% au 2ème trimestre.

Déjà 35% de hausse cette année

Dans une note de réaction, les analystes de Bernstein, qui affichent une opinion surperformance sur le titre, saluaient ces performances nettement meilleures que prévu.

"Ces résultats devraient amplement suffire à justifier la hausse de 7% du titre depuis le début du mois, contre -2% pour la moyenne du secteur", estime la filiale de SG.

"Zegna récolte clairement les fruits de son exposition aux clients très fortunés et de sa très bonne dynamique sur le continent américain", conclut la société de Bourse.

Le titre, qui affiche une hausse de 35% cette année, était attendu en hausse de 2,7% jeudi matin à l'ouverture de Wall Street, son unique place de cotation.

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