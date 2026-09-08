Croissance de 227,5% au premier semestre pour Rapide Nutrition

L'entreprise dédiée aux technologies de santé et au bien-être a publié ses résultats semestriels non audités pour la période close le 30 septembre. Grâce à ses marques historiques, le groupe a enregistré une forte accélération de son activité, caractérisée par une hausse de 227,5% de son chiffre d'affaires et une progression de 122,3% de sa marge brute par rapport au premier semestre 2025.

Le premier semestre 2026 a été marqué par une étape clé avec la finalisation, le 18 juin 2026, de l'acquisition stratégique de cinq centres HealthShop établis en Australie. Réalisée peu avant la clôture de la période, cette opération n'a apporté qu'une contribution marginale au chiffre d'affaires du premier semestre, mais elle élargit considérablement le périmètre opérationnel de l'entreprise, sa couverture clientèle, ses effectifs et ses capacités de distribution directe.

L'opération a été intégralement financée sur les ressources de trésorerie existantes de Rapid Nutrition, sans émission de nouvelles actions.

Pour accompagner cette montée en puissance et réaliser la transaction, la société a consenti des investissements dans le marketing, les ressources humaines, le juridique et les fonctions corporate, des dépenses qui se reflètent dans les résultats statutaires de la période.

Fort des tendances observées depuis la clôture, le conseil d'administration anticipe un chiffre d'affaires record au second semestre 2026. L'objectif fixé par la direction est de transformer cette base de revenus élargie en performances durables grâce à l'intégration de HealthShop , une exécution commerciale renforcée, une gestion maîtrisée du besoin en fonds de roulement et le développement des produits en propre à plus forte marge. Un point détaillé sur l'intégration sera présenté aux actionnaires dans le courant du mois de septembre.