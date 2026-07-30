Crocs en baisse après des prévisions décevantes pour le troisième trimestre et des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

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30 juillet -

** L'action du fabricant de chaussures Crocs CROX.O recule de 11,6 % à 118 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société prévoit pour le trimestre en cours un bénéfice et un chiffre d'affaires inférieurs aux estimations

** La société comptabilise des charges de dépréciation hors trésorerie de 430 millions de dollars et de 307 millions de dollars, liées respectivement à la marque HEYDUDE et au goodwill de l'unité opérationnelle HEYDUDE Brand

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 4,23 dollars, est inférieur aux estimations de 4,34 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La marge d'exploitation ajustée du deuxième trimestre s'établit à 25,1 %, en baisse par rapport aux 26,9 % de l'année dernière

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre devrait rester stable par rapport à l’année dernière, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait s’établir entre 3,20 et 3,30 dollars

** Les analystes tablent sur une croissance du chiffre d'affaires de 2,4 % au troisième trimestre et sur un bénéfice par action ajusté de 3,53 dollars

** L'entreprise relève néanmoins ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice, misant sur la vigueur de son activité de vente directe aux consommateurs

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 1,18 milliard de dollars, dépasse les estimations qui s'élevaient à 1,15 milliard de dollars

** Le titre CROX affiche une hausse de 56 % depuis le début de l'année, à la clôture d'hier