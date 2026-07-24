Crocs dans le vert à Wall Street, Needham continue d'y croire

Alors que les marchés d'actions américains se montrent hésitants à Wall Street en cette dernière séance de la hausse, le titre Crocs opte pour une petite hausse ( 0,2% à 132,7 dollars), soutenu par des commentaires encourageants de Needham à un peu moins d'une semaine de la publication trimestrielle du fabricant de chaussures de loisirs.

Si l'action a déjà grimpé de 55% depuis le début de l'année, contre seulement 8% pour l'indice S&P 500, Needham estime que cette hausse n'est pas une bulle, mais qu'elle est pleinement justifiée par l'amélioration de la santé financière de l'entreprise, surtout en Amérique du Nord.

Les ventes directes et en magasin fonctionnent très bien, explique le broker, qui évoque une forte demande de la part des consommateurs obligeant les distributeurs partenaires à reconstituer massivement leurs stocks.

Hey Dude se redresse

Le courtier américain note par ailleurs que la marque de mocassins en tissu Hey Dude reprend du poil de la bête, alors qu'elle constituait jusqu'ici l'un des gros points noirs de l'activité, la direction se montrant confiante quant à un retour de la croissance au 2nd semestre.

S'il ne revoit pas ses prévisions de bénéfices à la hausse (il l'avait déjà fait le mois dernier), Needham juge que tous les indicateurs sont au vert et relève son objectif de cours de 132 à 150 euros, tout en jugeant sa cible toujours "prudente". Sa recommandation reste quant à elle à l'achat.

Crocs a prévu de publier ses résultats trimestriels le jeudi 30 juillet.