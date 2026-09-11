Crise de la chimie: Evonik ferme deux sites en Allemagne

( AFP / PAU BARRENA )

Le groupe chimique Evonik a annoncé vendredi la fermeture de deux sites de production en Allemagne employant un total de 90 personnes, une décision qui illustre la crise que traverse le secteur en Europe.

Selon un communiqué, Evonik fermera en 2027 "deux petits sites de son réseau de production et de technologies" situés à Hambourg (nord) et à Bitterfeld (est), employant respectivement 50 et 40 personnes.

Les fermetures annoncées vendredi s'inscrivent "en grande partie" dans le cadre d'un vaste plan de restructuration présenté en juin, prévoyant 3.200 suppressions de postes dans le monde, dont 2.150 en Allemagne, selon un porte-parole d'Evonik joint par l'AFP.

Le groupe n'avait alors pas évoqué de fermeture de sites.

Ce programme s'ajoutait à un précédent plan portant sur 2.800 suppressions d'emplois dans le monde entre 2024 et fin 2026.

Au total, le groupe d'Essen (ouest) qui emploie aujourd'hui quelque 31.000 personnes, vise ainsi plus de 6.000 suppressions de postes sur la période 2024-2029.

Comme le reste du secteur en Europe, Evonik souffre des surcapacités mondiales, notamment en provenance de Chine, des coûts de l'énergie élevés et de la faiblesse de la demande mondiale.

"Nos structures de production, d'administration et de laboratoire sont, dans certains domaines, trop fragmentées. Il en résulte des coûts inutilement élevés qui affaiblissent notre compétitivité", a justifié Claus Rettig, président du directoire par intérim d'Evonik, cité dans le communiqué.

Evonik a assuré que les activités exercées sur les deux petits sites fermés seraient "poursuivies et pour l'essentiel regroupées sur des sites plus importants en Allemagne".

L'entreprise va "continuer d'investir dans les sites en Allemagne qui offrent des perspectives", selon son porte-parole.

Egalement en difficultés, ses concurrents Wacker et Lanxess, d'une taille comparable, ont annoncé ces derniers mois des suppressions d'emplois.