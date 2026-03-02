Crescent Energy glisse après l'annonce d'une dette convertible de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars -

** Les actions de Crescent Energy CRGY.N en baisse de 4,4 % à 11,48 $ dans le cadre d'une prolongation des échanges, suite à l'annonce d'une augmentation de capital

** Le producteur de pétrole et de gaz basé à Houston, Texas, annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 400 millions de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser la totalité de ses obligations 9,25 % à échéance 2028

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle

** Avec ~327,9 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars

** L'action a terminé lundi en hausse de 3 % à 12,01 $, en hausse de 43 % depuis le début de l'année

** 11 analystes sur 14 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", le reste comme un "maintien"; PT médian de 13 $, selon les données de LSEG