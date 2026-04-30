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Crédit Agricole : rechute de -7,5% vers 15,9E, surveiller 15,4E
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 11:45

Crédit Agricole annonce des profits records mais rechute de -7,5% vers 15,9E (via un "gap" sous 17,2E) et pulvérise la MM200 qui gravite vers 16,9E : les investisseurs délaissent la photo d'un passé révolu pour se focaliser sur des "axes" moins réjouissants : la hausse du coût du risque au premier trimestre 2026 (il augmentera en cas de récession) et une petite baisse du produit net bancaire dans le secteur des assurances (704 MEUR, en baisse de 3,2% sur 1 an).
Le titre se rapproche rapidement du plancher des 15,4E de début septembre et début novembre 2025, le support suivant se dessine vers 14,5E, l'ex-plancher du 7 avril 2025.

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CREDIT AGRICOLE SA
16,595 EUR Euronext Paris -3,66%
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