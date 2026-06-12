Crédit Agricole et ING seraient intéressés par Belfius

Crédit Agricole prend 3% à 16,7 EUR à Paris et ING avance de 3% à 25,8 EUR à Amsterdam, alors que les deux groupes bancaires, ainsi que Rabobank, auraient manifesté leur intérêt pour prendre une participation dans la banque publique belge Belfius, d'après L'Écho.

Le quotidien belge explique que l'État belge envisagerait de céder 20% du capital de Belfius, qui détient la quatrième part de marché en Belgique (14%), derrière Fortis (20%), KBC (18%) et Euroclear Bank (16%), mais devant ING (11%).

"Une prise de participation d'ING dans Belfius serait stratégiquement judicieuse, le Benelux et l'Allemagne constituant le coeur de son activité de banque de détail en Europe continentale", réagit AlphaValue, soulignant qu'une telle opération permettrait à la banque néerlandaise de consolider sa position en Belgique, tout en lui offrant une option stratégique si l'État belge décidait de réduire davantage sa participation dans Belfius.

Concernant Crédit Agricole, le broker note qu'une prise de participation minoritaire dans Belfius pourrait lui permettre de reproduire le modèle italien, en nouant des partenariats en Belgique afin de tirer parti de son offre de bancassurance et de collecte d'actifs. Il rappelle que le groupe français détient déjà 6% du capital de Crelan (10% en incluant les participations des banques régionales), une banque mutualiste qui détient 3% de part de marché en Belgique.

"Nous considérons cette nouvelle comme positive pour ING et Crédit Agricole, car elle s'inscrit pleinement dans leurs objectifs stratégiques respectifs", conclut AlphaValue, alors qu'aucun des deux groupes n'a confirmé ces rumeurs.