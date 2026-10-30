Crédit Agricole augmente de 18% son résultat net au 3e trimestre

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe en hausse de 17,9% à 1,99 MdEUR au titre du 3e trimestre 2026, avec un coût du risque en hausse de 19,6% à 585 MEUR, mais un résultat brut d'exploitation (RBE) en progression de 14,6% à 3,16 MdsEUR.

Retraitée des impacts liés à l'annulation des intérêts minoritaires au titre de la reprise des participations minoritaires de Santander et à la plus-value liée à l'introduction en Bourse de SBI FM, la hausse du résultat net part du groupe s'élève à 11%.

Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer de 2,8 points à 55,4%, ses charges d'exploitation ayant augmenté moins rapidement ( 2,4% à 3,93 MdsEUR) que son produit net bancaire, en progression de 7,5% à 7,09 MdsEUR.

Crédit Agricole revendique une activité dynamique en gestion de l'épargne, en assurances et en banque de financement et d'investissement, ainsi qu'une production de crédit toujours très dynamique en Italie, mais mentionne un ralentissement du crédit à l'habitat en France et un environnement du marché automobile toujours très défavorable pour les activités de mobilité.

L'établissement financier fait aussi état d'une rentabilité "stable et élevée", avec un retour sur fonds propres tangibles de 14,2%, ainsi que d'un faible impact de l'environnement de marché sur la solvabilité, avec un ratio CET1 à 11,2%.