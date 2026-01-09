Credit Agricole Assurances Place €750 Mlns d'obligations subordonnées Tier 2

Credit Agricole Assurances
CAGR.PA :
* CREDIT AGRICOLE PLACE 750 MEUR D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES TIER 2 AU TAUX FIXE ANNUEL DE 4,125%
* FIXE LE MONTANT D'ACCEPTATION MAXIMUM ET LE MONTANT D'ACCEPTATION MAXIMUM DES 4,75% OS À 750 MEUR ET 250 MEUR RESPECTIVEMENT
* OFFRE DE RACHAT ET NOUVELLES OBLIGATIONS PERMETTENT D'ÉTALER LE PROFIL DE MATURITÉ DE LA DETTE, S'INSCRIVENT DANS LA POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DU CAPITAL
Texte original nGNE7ppyqR Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA
(Rédaction de Gdansk)
