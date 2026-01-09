 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Credit Agricole Assurances Place €750 Mlns d'obligations subordonnées Tier 2
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 08:34

Credit Agricole Assurances

CAGR.PA :

* CREDIT AGRICOLE PLACE 750 MEUR D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES TIER 2 AU TAUX FIXE ANNUEL DE 4,125%

* FIXE LE MONTANT D'ACCEPTATION MAXIMUM ET LE MONTANT D'ACCEPTATION MAXIMUM DES 4,75% OS À 750 MEUR ET 250 MEUR RESPECTIVEMENT

* OFFRE DE RACHAT ET NOUVELLES OBLIGATIONS PERMETTENT D'ÉTALER LE PROFIL DE MATURITÉ DE LA DETTE, S'INSCRIVENT DANS LA POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DU CAPITAL

Texte original nGNE7ppyqR Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,5550 EUR Euronext Paris -0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo du négociant en matières premières Glencore
    Glencore bondit, Rio Tinto négocie un rachat qui créerait un géant minier
    information fournie par Reuters 09.01.2026 09:54 

    L'action Glencore bondit vendredi et Rio Tinto recule en Bourse, les deux ‍groupes ayant annoncé tard jeudi avoir entamé des pourparlers en vue d'un rachat du premier par le second, ‌un accord qui donnerait naissance au premier groupe minier mondial, pour une valorisation ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    France: baisse de la consommation des ménages en novembre (-0,3%)
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.01.2026 09:45 

    Les dépenses de consommation des ménages français en biens sont reparties à la baisse en novembre (-0,3%) après trois mois de hausse, en suivant la tendance de la consommation d'énergie, a annoncé vendredi l'Insee. Sur un an, les dépenses de consommation sont stables, ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    France : production industrielle "quasi stable" (-0,1%) en novembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.01.2026 09:44 

    La production industrielle est restée "quasi stable" en novembre, indique vendredi l'Insee, en baisse de 0,1% par rapport à octobre, tandis que la production manufacturière seule a progressé de 0,3%. En octobre, la production industrielle avait augmenté de 0,2%, ... Lire la suite

  • Un piéton se tient devant un panneau d'information, à Barneville-Carteret, près de La Hague, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )
    Tempête Goretti: 380.000 foyers sans électricité, pas de victime grave
    information fournie par AFP 09.01.2026 09:41 

    Quelque 380.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin en France et les transports perturbés en région parisienne en raison de la tempête Goretti qui a balayé le nord-ouest du pays avec des vents dépassant parfois 200 km/h, sans faire de victime grave. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank