CPP Investments va investir 740 millions de dollars dans la société indienne CtrlS Datacenters

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17 juin - L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (CPP Investments) a annoncé mercredi qu'il s'associerait à la société indienne CtrlS Datacenters eninvestissant 70 milliards de roupies (, soit 740,54 millions de dollars), dans cette entreprise et dans des projets connexes.

Voici quelques détails clés:

* CPP Investments a déclaré que ce partenariat soutiendrait l’expansion de CtrlS sur le marché indien des infrastructures numériques et aiderait la société à développer la capacité de ses centres de données afin de répondre à la demande croissante des entreprises du cloud, des applications d’intelligence artificielle et de l’économie numérique en pleine expansion du pays.

* CPP Investments a indiqué qu’elle investirait 40 milliards de roupies pour acquérir une participation de 8,2 % dans CtrlS

* La société formera également une coentreprise avec CtrlS afin de développer des parcs de centres de données à travers l’Inde, en engageant jusqu’à 30 milliards de roupies dans cette initiative

* CPP Investments devrait détenir 48 % de la coentreprise, tandis que CtrlS détiendra les 52 % restants

* Cette opération intervient alors que l’Inde connaît une forte expansion de la construction de centres de données hyperscale, menée par les géants américains du cloud tels qu’Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Google (Alphabet) GOOGL.O , alors que New Delhi cherche à attirer des investissements dans l’IA

* Selon le cabinet de conseil IMARC Group, le marché indien des centres de données devrait presque doubler pour atteindre 13,11 milliards de dollars d’ici 2034, porté par la numérisation, l’adoption du cloud et l’augmentation des charges de travail liées à l’IA

(1 dollar = 94,5250 roupies indiennes)