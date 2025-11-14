 Aller au contenu principal
CPC suspend les chargements de pétrole du terminal de la mer Noire par mesure de précaution suite à une attaque de drone, selon une source
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 08:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium, qui exporte du pétrole du Kazakhstan via un terminal russe de la mer Noire, a suspendu les chargements de pétrole après une attaque de drone ukrainien sur Novorossiysk, a déclaré vendredi une source au fait de la situation.

La source a indiqué que la suspension était une procédure standard dans de telles situations lorsqu'une alerte au raid aérien avait été annoncée dans toute la ville et que les chargements reprenaient une fois l'alerte annulée, si les conditions météorologiques le permettaient.

Une attaque de drone ukrainien a endommagé tôt vendredi un navire amarré, des immeubles d'habitation et un dépôt de pétrole dans le port de Novorossiysk, un débouché clé pour les exportations de pétrole russe, ont déclaré des responsables russes.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

